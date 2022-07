Lamenta Diputado falta de planeación educativa federal

El diputado Mauricio Ramírez Konishi lamentó la falta de planeación en materia educativa a nivel federal, y un afán centralista que ha llevado a tomar medidas que afectan la calidad de la educación en México.

Señaló que en el término de este presente ciclo escolar, se ve que la Secretaría de Educación Pública, de manera centralista y sin ninguna planeación, ordenó por medio de un Acuerdo publicado apenas el pasado 28 de junio, la forma en que se llevaría a cabo la conclusión del ciclo escolar para efectos de la evaluación y calificación de los estudiantes.

Reprochó que este acuerdo no tiene referencia alguna para atender la catástrofe de la deserción escolar en México, ya que según datos de INEGI, 5.2 millones de personas en edad escolar no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, que no puede atribuirse a la pandemia de marzo del 2020, ya que en el ciclo escolar anterior, el 2019-2020, ya había 4 millones de niños, niñas y adolescentes que no iban a la escuela.

“Es inadmisible, eso incluye una reducción de 366 mil espacios en la educación media superior del 2018 al 2021 muy a pesar del programa de Becas Benito Juárez”, dijo el legislador.

Además, este acuerdo establece que los estudiantes que sí se inscribieron a este ciclo escolar 2021-2022, tienen garantizado su tránsito al siguiente grado, no importa que no hayan asistido, no se hayan esforzado o no hayan aprendido.

“Lo que se pretende hacer para maquillar esa determinación es que los alumnos lleven un llamado “Plan de Atención de Aprendizajes Prioritarios” que es una especie de regularización, la cual se empalma con el siguiente ciclo escolar”.

Señaló que esto implica una gran carga de trabajo tanto para los docentes como para los estudiantes, además de que no tiene sentido o utilidad “regularizar” después de evaluar y calificar, y considero que no se debe permitir, que por la comodidad e incompetencia de la SEP, se fomente la mediocridad.

