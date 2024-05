Empleados del Conalep obligados a trabajar en exterior a 45 grados de temperatura.

– Criminal irresponsabilidad de funcionaria, denuncia el sindicato.

Toño Martínez

Empleados de intendencia del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) plantel Valles fueron obligados a limpiar campos, jardineras y áreas verdes bajo una temperatura de 45 grados y una sensación térmica de 47, por la encargada del área de laboratorios y talleres María de los Angeles Méndez Tamez, lo cual constituye una flagrante violación a sus derechos laborales y humanos.

Este incidente es la culminación de una serie de irregularidades que viene cometiendo

Méndez Tamez, principalmente contra empleados del turno vespertino señaló Carlos Alberto Romo Vidales, delegado del Sindicato Único de Trabajadores del Conalep (Sutconalep), quien levantó el acta correspondiente sobre el atentado y la sumó a varias más contra la funcionaria, quien fue colocada por la directora estatal del sub sistema Patricia Álvarez sin tener la preparación ni conocimientos obligados en materia de normatividad laboral.

Desde el día 13 de este mes, Romo Vidales dirigió una denuncia ante el director del plantel, Aldo Cesar Rangel Salas sobre la peligrosa exposición al sol que estaba cometiendo María de los Ángeles Méndez con el personal de intendencia del turno vespertino a pesar de que tanto el Gobierno del Estado como el sector salud estan recomendando evitar tareas en clima fulminante como el que afecta a Ciudad Valles, porque pueden sufrir golpes de calor, deshidratación, quemaduras de la piel y daño a la vista.

El directivo ofreció actuar de inmediato para corregir tal anomalía pero no ha cambiado la conducta de María de los Ángeles Méndez, como se comprobó el martes 21 cuando nuevamente los trabajadores volvieron a operar a la intemperie.

Manifestó que si está actitud persiste » responsabilizamos a María de los Ángeles Méndez de los daños a la salud que lleguen a sufrir » denunció Romo Vidales.

Si la funcionaria se aferra a sentirse intocable por ser protegida de la profesora Patricia Álvarez, ambas compartirán la culpabilidad, mencionó.

Indicó que existen diversas irregularidades más en el sub sistema Conalep que incluyen incumplimiento en pagos al personal porque el dinero fue desviado a otras cosas sin su consentimiento, lo cual abordará en otra ocasión pues genera un ambiente laboral tenso.

El caso en referencia fue llevado al delegado estatal del Sutconalep Hugo Daniel Rojas Escareño y a la dirigencia nacional del gremio para su conocimiento.

