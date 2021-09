Abogados advierten a sexagésima tercera legislatura que el Estado no está en venta

El Estado no se vende, es el señalamiento que les hacen desde ahora a los integrantes de la sexagésima tercera legislatura de San Luis Potosí, abogados de la entidad potosina que afirmaron que la anterior diputación quedó mal con la ciudadanía por cometer diversos actos de corrupción.

“A ver si estos diputados de verdad se ganan ese nombramiento que el pueblo les confirió, de que sean nuestros representantes sociales, que apoyen los nombramientos, las leyes que beneficien al pueblo potosino, no a sus bolsillos, no a su erario propio, que no se aprovechen que fueron nombrados y negocien por debajo del agua con las diversas instituciones”, dijeron Efraín Torres Salazar, presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad A.C., los litigantes, Marco Antonio Coca Manzanares y Juan José Frías Aguilera.

Se apersonaron en las afueras de las instalaciones del Congreso del Estado de San Luis Potosí, donde se aperturó la sexagésima tercera legislatura, ahí emitieron un voto de confianza para esta nueva etapa del Congreso del Estado, sin embargo arremetieron con que estarán vigilando todos y cada uno de los procesos que tengan que ver con asuntos que le competan a la abogacía local.

“El Estado no está en venta, se los décimos, vamos a darles el derecho de la duda, que ustedes de verdad, sean los que representen al Estado potosino, que sean incluyentes en todas las reformas con los organismos no gubernamentales y con la asociaciones, los que acaban de salir no sirvieron para nada, porque aprobaron leyes que se cayeron y hay que volverlas a reformar, el Código Civil se encuentra plagado de lagunas y además los anteriores diputados nombraron a magistrados que ni siquiera contaban con carrera judicial”.

Mencionaron que deben dejar de ser diputados de fotografías y que se enfoquen al trabajo que requiere la ciudadanía potosina porque de lo contrario, significará que se contagiaron de la corrupción en la que se perdió la sexagésima segunda legislatura.

“La anterior legislatura, a todos apoyaron, aunque no reunían requisitos, muchos magistrados están en funciones, violando la constitución y ahorita están sentados en el Poder Judicial porque no saben emitir sentencias”.

Anunciaron que van a ser los primeros en denunciar cualquier anomalía que se presente en esta sexagésima legislatura y no van a permitir más impunidad de su parte.

