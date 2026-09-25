ENCHÚLAME LA COLONIA LLEVA BACHEO Y MANTENIMIENTO A SAN ÁNGEL

* El programa atiende vialidades, jardines y áreas recreativas de San Ángel I y II en la capital potosina mediante trabajos directos en beneficio de las familias.

Cuadrillas de la Junta Estatal de Caminos (JEC) realizan jornadas de bacheo, limpieza y pintura en las colonias San Ángel I y II, como parte del programa Enchúlame la Colonia, que ya suma decenas de sectores atendidos en la zona metropolitana.

El titular de la JEC, Francisco Reyes Novelo, informó que los trabajos se concentran en vialidades con deterioro e incluyen también la recuperación de jardines y áreas recreativas que durante años permanecieron sin atención.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona mantiene en marcha programas de atención directa en las colonias para mejorar vialidades y espacios de uso común, respondiendo a necesidades planteadas directamente por las familias potosinas.

La estrategia contempla además la coordinación con otras dependencias estatales para acercar programas y servicios directamente a las personas beneficiarias.