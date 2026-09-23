MORENA OPTA EN SLP POR UN PROSPECTO TESTIMONIAL: ELÍ CERVANTES NO LE HARÁ NI COSQUILLAS A RUTH NI A GALINDO; ZUMAYA SE RETIRA Y DEJA EL CAMINO LIBRE AL PROYECTO GALLARDISTA

Por designación, Elí César Cervantes Rojas será el coordinador de la ‘Defensa de la Transformación y la Soberanía en San Luis Potosí’, que, sin eufemismos, es el futuro candidato guinda a la gubernatura para el 2027, luego de que se anulara la encuesta de selección, en la cual ni siquiera participó, debido a que, presuntamente, ninguno de los 28 aspirantes alcanzaron la cuota mínima de diez por ciento de las preferencias del sondeo convocado para elegir este cargo, por lo que fue anulado el proceso.
La decisión a favor del exsenador y director del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCIT) en San Luis Potosí fue notificada a Morena SLP por enviados de la Comisión de Elecciones. No hubo explicaciones de por qué él fue el elegido, pese a que no se había inscrito en el proceso. El resultado fue recibido con disgusto por algunos de los aspirantes, quienes criticaron que Elí había sido designado «por dedazo».
La misma Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, dirigente estatal de Morena en San Luis Potosí, había emitido advertencias directas para frenar las ambiciones personales dentro de la militancia de cara a las elecciones de 2027. Su llamado era para evitar la designación de perfiles externos o sin arraigo en las bases —en clara referencia histórica al error que el propio partido reconoce que cometió en 2021 con la postulación de Mónica Rangel— para no darle pelea al Partido Verde en su camino a refrendar la primera magistratura en la entidad.
Se está dando lo que temían muchos morenistas, que fuese designado un candidato ‘testimonial’ que no le hará ni cosquillas a Ruth González Silva y no representa tampoco gran competencia para Enrique Galindo Ceballos quien hoy, en entrevista con Azucena Uresti, dijo que sí participará en la contienda, muy probablemente postulado por el PAN y el PRI.
Aunado a lo anterior se suma el anuncio de Gerardo Sánchez Zumaya de retirarse de la contienda interna del Partido del Trabajo (PT) para contender por el Gobierno de San Luis Potosí: “Hoy cierro esta etapa con gratitud, respeto y la satisfacción de haber escuchado de cerca a San Luis Potosí”, expresó el polémico empresario que desde un inicio no tuvo el respaldo de Morena. La duda de Galindo quedó despejada, siempre no participa el huasteco y con eso se perfila una contienda descafeinada a tercios entre Elí César Cervantes Rojas por Morena y probablemente el PT; Ruth González Silva por el PVEM y Enrique Galindo Ceballos por el PAN y posiblemente el PRI.
El anuncio de Sánchez Zumaya se dio a conocer mediante un comunicado en el que informó que tomó la decisión después de un proceso de reflexión. Sin embargo, no detalló las circunstancias personales que motivaron su salida y señaló que en este momento requieren de su atención. La salida del precandidato ocurre mientras los partidos políticos avanzan en la definición de sus procesos rumbo a la elección del Gobierno estatal. El tanquianense sostuvo que, ante circunstancias personales que requieren prioridad, optó por cerrar su participación en esta etapa.
Con información de Ajedrez Político SLP