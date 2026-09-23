MORENA OPTA EN SLP POR UN PROSPECTO TESTIMONIAL: ELÍ CERVANTES NO LE HARÁ NI COSQUILLAS A RUTH NI A GALINDO; ZUMAYA SE RETIRA Y DEJA EL CAMINO LIBRE AL PROYECTO GALLARDISTA

La misma Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, dirigente estatal de Morena en San Luis Potosí, había emitido advertencias directas para frenar las ambiciones personales dentro de la militancia de cara a las elecciones de 2027. Su llamado era para evitar la designación de perfiles externos o sin arraigo en las bases —en clara referencia histórica al error que el propio partido reconoce que cometió en 2021 con la postulación de Mónica Rangel— para no darle pelea al Partido Verde en su camino a refrendar la primera magistratura en la entidad.

Se está dando lo que temían muchos morenistas, que fuese designado un candidato ‘testimonial’ que no le hará ni cosquillas a Ruth González Silva y no representa tampoco gran competencia para Enrique Galindo Ceballos quien hoy, en entrevista con Azucena Uresti, dijo que sí participará en la contienda, muy probablemente postulado por el PAN y el PRI.