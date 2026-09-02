GOBIERNO DEL ESTADO REVISA RECURSOS PARA ATENDER PRIORIDADES EDUCATIVAS

* Las Secretarias de Finanzas y Educación coordinan la planeación presupuestal para garantizar recursos oportunos, transparentes y orientados a las necesidades de la comunidad educativa.

El Gobierno del Estado mantiene una coordinación permanente para atender las necesidades presupuestales del sector educativo y garantizar que los recursos públicos se ejerzan de manera eficiente, responsable y oportuna.

Las titulares de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, y de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, sostuvieron una reunión de trabajo para revisar prioridades financieras, programas y mecanismos de coordinación, acorde con la política de responsabilidad presupuestal del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Durante el encuentro analizaron proyectos dirigidos a estudiantes, docentes y personal educativo, así como las acciones necesarias para atender los compromisos y requerimientos del sector.

Asimismo, revisaron la coordinación con representaciones sindicales, privilegiando el diálogo institucional y la atención permanente a los planteamientos del magisterio potosino.