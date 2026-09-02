GOBIERNO DEL ESTADO ACERCA CERTEZA PATRIMONIAL A MÁS FAMILIAS POTOSINAS

* La Secretaría General de Gobierno y el Instituto Registral y Catastral avanzan en acciones para facilitar trámites y acercar servicios a los 59 municipios.

El Gobierno del Estado mantiene como prioridad brindar certeza jurídica al patrimonio de las familias potosinas, mediante acciones que faciliten la regularización de propiedades y permitan contar con documentos que acrediten legalmente sus bienes.

En seguimiento a la política del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de mejorar y acercar los servicios públicos, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, sostuvo una reunión de trabajo con la titular del Instituto Registral y Catastral (IRC), Yahaira Martínez Martínez, para dar seguimiento a los programas y trámites relacionados con la regularización patrimonial.

Torres Sánchez destacó que contar con certeza jurídica representa tranquilidad para las familias, además de contribuir a un crecimiento urbano ordenado y generar mejores condiciones para la planeación de las ciudades.

Por su parte, Martínez Martínez informó que se trabaja para ampliar la atención registral y catastral en los 59 municipios, facilitar los procedimientos y acercar estos servicios a más familias potosinas.