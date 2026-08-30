RICARDO GALLARDO CLAUSURA LA FENAPO 2026, LA NÚMERO UNO DE MÉXICO CON MÁS DE 10 MILLONES DE VISITAS

* El Gobernador del Estado encabezó el cierre de una edición histórica que colocó a San Luis Potosí como referente nacional por su gratuidad, inclusión, espectáculos internacionales, impacto económico y convivencia familiar.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, acompañado de la Senadora de la República, Ruth González Silva, y del Patronato de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), encabezó el cierre de la edición 2026, la cual superó los 10 millones de visitas, superando todos los récords anteriores y consolidando, a la máxima fiesta de las y los potosinos, como la feria número uno de México.

Previamente a la presentación de los Tigres del Norte, agrupación que cerró el Teatro del Pueblo, el presidente de la Asociación Mexicana de Ferias, Fiestas, Expos y Eventos Masivos A.C. (ASONAFE), Julio César González Méndez, entregó un reconocimiento a la Fenapo por las características que hoy la colocan como referente nacional, posicionamiento que se alcanzó mediante un proyecto que transformó por completo la experiencia ferial con entrada gratuita, conciertos sin costo en zona general, decenas de juegos y atracciones para las familias, espectáculos infantiles, espacios para sectores que anteriormente tenían menor acceso a este tipo de eventos, así como una amplia oferta cultural, gastronómica, artesanal, comercial, deportiva y ganadera.

A ello se sumó una operación permanente de seguridad, Protección Civil, servicios médicos, movilidad y atención a visitantes, que permitió mantener una celebración ordenada y con saldo blanco.

La calidad y diversidad de su cartelera también fue determinante para colocar a la Fenapo en el primer lugar nacional ya que, durante 24 días, se presentaron artistas de talla mundial y nacional, entre ellos Katy Perry, quien reunió a más de 300 mil personas; Mötley Crüe, en una presentación histórica; Bizarrap, además de grandes exponentes de la música mexicana. El talento local tuvo igualmente un espacio central con el denominado “Potosinazo”, donde Vagón Chicano, Legítimo y Grupo Bravoso reunieron a alrededor de 367 mil asistentes en una sola noche.

El Gobernador Ricardo Gallardo destacó que desde el inicio de su administración se tomó la decisión de devolver la Feria a las familias, eliminar barreras económicas y convertirla en una política pública de sano esparcimiento, convivencia y bienestar social. “Esta Feria es de las familias potosinas y hoy demostramos que se pueden tener artistas de talla mundial, diversión, seguridad y espacios dignos sin cargarle el costo a la gente; queremos que nuestras niñas y niños crezcan con estos recuerdos y que quienes nos visitan se lleven la mejor imagen de San Luis Potosí”, expresó.

La Fenapo 2026 también se convirtió en una poderosa plataforma económica para comerciantes, artesanos, restauranteros, hoteleros, transportistas y prestadores de servicios al generar durante agosto una intensa actividad turística y comercial. El Gobernador reconoció al Patronato, a las corporaciones de seguridad, Protección Civil, cuerpos de emergencia, personal operativo y dependencias participantes, cuyo trabajo permitió cerrar una edición histórica, familiar y segura, confirmando que San Luis Potosí cuenta hoy con la feria número uno de México y un modelo nacional de entretenimiento gratuito, incluyente y de alto impacto social.