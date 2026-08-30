ASONAFE RECONOCE AL GOBERNADOR DEL ESTADO, RICARDO GALLARDO CARDONA, POR CONSOLIDAR A LA FENAPO COMO LA MEJOR FERIA DE MÉXICO

* La Asociación Mexicana de Ferias, Fiestas, Expos y Eventos Masivos coloca a la Feria Nacional Potosina como número uno del país, por encima de referentes tradicionales como la Feria Nacional de San Marcos por su gratuidad, inclusión, espectáculos de primer nivel y por convertirse en un modelo a seguir en ferias del país.

La Asociación Mexicana de Ferias, Fiestas, Expos y Eventos Masivos A.C. (ASONAFE) reconoció nuevamente a la Feria Nacional Potosina (FENAPO) como la mejor feria de México, luego de evaluar su modelo integral de gratuidad, la calidad nacional e internacional de sus espectáculos, las atracciones familiares sin costo, las acciones de inclusión para sectores vulnerables, su contribución a la convivencia y recomposición del tejido social, así como el impacto generado en turismo, comercio, servicios, economía y bienestar para las familias.

“Hoy reconocemos al licenciado Ricardo Gallardo Cardona porque tuvo la visión de transformar una feria tradicional en un verdadero fenómeno social; la gratuidad, la inclusión, los espectáculos, la convivencia familiar y su impacto económico y turístico son características que, evaluadas en conjunto, colocan nuevamente a la Feria Nacional Potosina como la número uno de México y como el modelo que hoy deben observar las demás ferias del país”, afirmó el presidente de ASONAFE, Julio César González Méndez.

Asimismo, González Méndez destacó que San Luis Potosí y las familias potosinas deben sentirse orgullosas de contar con una feria que hoy marca la pauta nacional y que transformó completamente la manera de entender estos grandes eventos populares. Señaló que la Fenapo dejó atrás el concepto de una feria limitada por la capacidad económica de sus visitantes, construyendo un modelo donde todas y todos pueden disfrutar espectáculos, conciertos, entretenimiento, servicios y actividades de gran calidad.

La asociación resaltó especialmente la política de gratuidad implementada durante la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que permite acercar a miles de familias espectáculos de talla internacional y atracciones que anteriormente representaban un gasto importante, a ello se suman actividades dirigidas a niñas, niños, personas adultas mayores y distintos grupos sociales, consolidando una feria incluyente, familiar y de amplio alcance popular.

Finalmente, Julio César González Méndez señaló que este modelo representa además un motor económico para San Luis Potosí por la llegada masiva de visitantes, el crecimiento de la actividad hotelera, restaurantera, comercial y de servicios, así como la derrama que beneficia directamente a comerciantes, prestadores de servicios, empresarios y familias, y es por ello, que ASONAFE promoverá nacionalmente la experiencia de la FENAPO como un modelo que puede ser replicado por otras ferias y exposiciones del país.