ALERTA PREVENTIVA: TORMENTAS FUERTES PARA SAN LUIS POTOSÍ 

La Coordinación Estatal de Protección Civil, informa que se esperan tormentas con actividad eléctrica para la capital potosina y gran parte del Estado.
Hoy sábado 20 de junio: 40% de probabilidad de tormentas, vientos ligeros y humedad del 83%
Mañana domingo 21 de junio: Tormentas, con 80% de probabilidad de lluvia y rachas de viento del sureste.
Estas condiciones se deben a canales de baja presión e inestabilidad atmosférica que afectan el centro del país.
RECOMENDACIONES:
✅ Evita cruzar calles inundadas o ríos con corriente
✅ No te refugies bajo árboles, postes o espectaculares
✅ Retira de azoteas objetos que el viento pueda lanzar
✅ Reduce velocidad y enciende luces si manejas con lluvia
✅ Ten a la mano lámpara, radio y documentos importantes
Las lluvias fuertes pueden causar encharcamientos, inundaciones súbitas y baja visibilidad.
Ante cualquier emergencia, llama al 911 o al +52 444 213 2858 de Protección Civil Estatal.
Protégete y protege a los tuyos. La prevención salva vidas.
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