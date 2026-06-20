ALERTA PREVENTIVA: TORMENTAS FUERTES PARA SAN LUIS POTOSÍ 

La Coordinación Estatal de Protección Civil, informa que se esperan tormentas con actividad eléctrica para la capital potosina y gran parte del Estado.

Hoy sábado 20 de junio: 40% de probabilidad de tormentas, vientos ligeros y humedad del 83%

Mañana domingo 21 de junio: Tormentas, con 80% de probabilidad de lluvia y rachas de viento del sureste.

Estas condiciones se deben a canales de baja presión e inestabilidad atmosférica que afectan el centro del país.

RECOMENDACIONES:

✅ Evita cruzar calles inundadas o ríos con corriente

✅ No te refugies bajo árboles, postes o espectaculares

✅ Retira de azoteas objetos que el viento pueda lanzar

✅ Reduce velocidad y enciende luces si manejas con lluvia

✅ Ten a la mano lámpara, radio y documentos importantes

Las lluvias fuertes pueden causar encharcamientos, inundaciones súbitas y baja visibilidad.

Ante cualquier emergencia, llama al 911 o al +52 444 213 2858 de Protección Civil Estatal.

Protégete y protege a los tuyos. La prevención salva vidas.

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