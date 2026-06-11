GOBIERNO ESTATAL FORTALECE EL ABASTO DE AGUA CON LA RECUPERACIÓN DE PRESAS

* Las lluvias registradas en distintas regiones favorecen el almacenamiento de agua y brindan mayor certidumbre para el suministro a las familias potosinas.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de mantener una vigilancia permanente sobre la disponibilidad del recurso hídrico y anticipar acciones que garanticen el suministro para las familias, la Comisión Estatal del Agua (CEA) informó que las recientes precipitaciones han favorecido la captación en los principales embalses de San Luis Potosí, fortaleciendo las reservas para consumo humano.

De acuerdo con el titular del organismo, Pascual Martínez Sánchez, presas como El Peaje y La Lajilla alcanzan actualmente el 82 por ciento de su capacidad, mientras que San José registra un 78 por ciento, El Potosino un 69 por ciento, Cañada del Lobo un 70 por ciento y El Realito un 55 por ciento. Este panorama refleja el cambio que se vive y se siente con una mayor disponibilidad de agua derivada de condiciones favorables y del seguimiento constante a la infraestructura hidráulica.

La recuperación de los niveles de almacenamiento también permite reforzar la capacidad de respuesta ante posibles periodos de baja captación y brinda mejores condiciones para atender la demanda de la población. Con acciones sin límites orientadas al monitoreo y administración responsable del recurso, el Gobierno del Estado mantiene su compromiso de proteger el acceso al agua y contribuir al bienestar.