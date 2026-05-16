RICARDO GALLARDO PREPARA LA MEJOR EDICIÓN DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA

• El Gobernador de San Luis Potosí anunció la presentación de Mötley Crüe, banda emblemática de hard rock, que se une a la cartelera en la que ya está Lila Downs, Xavi, Ramón Ayala, Kenia Os y Gloria Trevi.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, anunció que la edición de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026 será inagualable, con experiencias musicales para todos los gustos, como Mötley Crüe, Lila Downs, Xavi, Ramón Ayala, Kenia Os y Sin Bandera, entre muchos otros artistas de nivel internacional que se presentarán de manera gratuita en el Foro de las Estrellas.

Ante la gran expectativa por las presentaciones musicales de la FENAPO 2026,

el Gobernador anunció que la fiesta de las y los potosinos seguirá manteniendo la calidad de los eventos, exposiciones y espectáculos, pues además se presentarán el tradicional Potosinazo, Los Acosta, Sin Bandera, Los Huracanes del Norte, Gloria Trevi y El Bogueto, además de otra estrella internacional cuyo nombre será anunciada próximamente.

Agregó que por décadas, la Feria Nacional Potosina fue administrada por un patronato emanado de la herencia maldita que impuso cobros exagerados de entrada, estacionamiento y juegos mecánicos; era ínfima la calidad de los esectaculos musicales que ofrecía, además de que las instalaciones estaban en deplorables condiciones, pero en su administración estatal, la FENAPO fue remodelada, ampliada y es totaltemente gratuita, ofreciendo shows internacionales como Marilyn Manson, Black Eyed Peas, Los Fabulosos Cadillacs entre muchos otros que le cantan a las familias potosinas y a visitantes de otros lugares.

Gallardo Cardona dijo que el Palenque también contará con una destacada cartelera, como Grupo Firme, Edén Muñoz, Carín León, Matute y Pesado, quienes garantizan noches llenas de música y entretenimiento en uno de los recintos más esperados por el público.

Cabe precisar que será Guanajuato el Estado invitado en la edición 2026 de la Feria Nacional Potosina.