GOBIERNO ESTATAL FORTALECE LA SEGURIDAD Y CONSOLIDA LA PAZ EN LAS CUATRO REGIONES

• La coordinación entre el Estado y los ayuntamientos fortalece las corporaciones municipales y mantiene a San Luis Potosí entre las entidades con menor incidencia de homicidios dolosos del país.

Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la seguridad, la paz social y la integridad de las familias potosinas, el Gobierno del Estado sostuvo reuniones de trabajo con alcaldesas y alcaldes de las zonas Altiplano y Media, donde se refrendó el respaldo sin límites a los municipios mediante acuerdos para incrementar la presencia policiaca y ampliar la inversión en materia de seguridad durante este año.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que la estrategia sostenida durante la presente administración continúa dando resultados positivos y posiciona a San Luis Potosí como una de las entidades con mejores indicadores del país. De acuerdo con el reporte “De la violencia a la pacificación” de México Evalúa, correspondiente al periodo de enero a marzo de 2026, el Estado se ubica en el segundo lugar nacional con menor incidencia de homicidios dolosos, con una tasa de 0.4 por cada 100 mil habitantes, además de registrar una reducción del 87 por ciento respecto al mismo periodo de 2025 y de hasta 92 por ciento en comparación con 2018.

Añadió que durante estos encuentros se abordaron temas estratégicos para consolidar corporaciones municipales más fuertes, con elementos mejor capacitados, equipados y con mayor capacidad de respuesta. Señaló que el cambio que se vive y se siente en las cuatro regiones del Estado es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Estatal y los ayuntamientos para seguir garantizando la tranquilidad, la protección y mejores condiciones de vida para las y los potosinos.