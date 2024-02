Trinidad Meza y Diego Villalobos se llevan medalla de bronce en el Mundial de Doha

Esta presea de bronce es histórica pues se convirtió en la primera medalla que obtiene este dúo en un mundial de la especialidad

El dúo mixto libre formado por los mexicanos Trinidad Meza y Diego Villalobos obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Deportes Acuáticos de Doha con 192.5772 puntos.

Esta presea, que se convirtió en la primera medalla que obtiene este dúo en un mundial de la especialidad, la obtuvieron con una rutina musicalizada por ‘La Llorona’.

🇲🇽🇲🇽Trinidad Meza Rodriguez and Diego Villalobos take bronze 🥉in #ArtisticSwimming mixed duet free with a score of 192.5772 making it the first-ever world championship medal for the duo🤩 #AQUADoha2024 pic.twitter.com/Zi8kPl8mKu

— World Aquatics (@WorldAquatics) February 10, 2024