Roger Federer anuncia su retiro del tenis

El suizo Roger Federer anunció que se retira del tenis profesional, a los 41 años de edad, después de conquistar 20 títulos de Grand Slam.

Federer, que no ha competido desde Wimbledon en julio de 2021, se ha sometido a una serie de operaciones de rodilla.

En un mensaje difundido en redes sociales, el tenista argumentó que mientras se preparaba para recuperar su nivel de juego, “las capacidades y limitaciones de su cuerpo y los mensajes de éste han sido claros”.

En su anuncio, indicó que la Copa Laver de la próxima semana será su último torneo de la ATP y descartó volver a las canchas para torneos de Grand Slam y otros de la Gira de la ATP.

El último partido de Federer fue el 7 de julio de 2021, cuando perdió en la Cancha Central en los cuartos de final de Wimbledon por 6-3, 7-6 (4), 6-0 ante el polaco Hubert Hurkacz.

Poco después, Federer se sometió a una cirugía para reparar el menisco y el cartílago de la rodilla derecha, su tercera operación en esa rodilla en un lapso de año y medio.

Federer admitió que recibió “un talento especial para jugar al tenis” y que lo hizo a un nivel que nunca imaginó “y durante mucho más tiempo” de lo que pensó, reconoce, “que fuera posible”.

En un largo capítulo de agradecimientos, el suizo se refirió a su esposa Mirka y a sus hijos, a sus padres y hermana, a sus entrenadores, al equipo suizo, a su grupo de apoyo y a sus patrocinadores, a los fans y también a sus rivales.

“Los últimos 24 años en el circuito han sido una aventura increíble (…). He tenido la fortuna de jugar en 40 países. He reído y llorado, he sentido alegría y dolor, pero sobre todo me he sentido increíblemente vivo”, indica el jugador.