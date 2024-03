“Ningún comentario”: ‘Tata’ Martino tras dichos de Álvarez y ‘Chucky’ Lozano

Edson Álvarez e Hirving Lozano criticaron esta semana la gestión del ‘Tata’ Martino al frente del combinado mexicano en Qatar 2022

El argentino Gerardo Martino, exdirector técnico de la Selección Mexicana, prefirió no entrar en polémica,tras las críticas a su gestión al frente del Tricolor durante el Mundial de Qatar 2022, realizadas por Hirving Chucky Lozano y Edson Álvarez.

Cuestionado al respecto por periodistas en la sede del Inter Miami, Martino solo movió la cabeza y dijo que no haría comentarios.

🇲🇽 “Ni Un Comentario.” Le preguntaron al Tata Martino sobre las recientes declaraciones de Chucky Lozano y Edson Álvarez, y el director técnico de Inter Miami prefirió no dar mayor respuesta.#InterMiamiCF #VamosTodos pic.twitter.com/9BLZnpGUKw — Franco Panizo (@FrancoPanizo) March 22, 2024

“Ni un comentario”, indicó el entrenador argentino a los reporteros.

Las críticas por parte de Edson Álvarez e Hirving Lozano fueron sobre la gestión del Tata Martino al frente del combinado mexicano en Qatar 2022, donde el Tricolor quedó eliminado en la primera ronda.

“Estoy agradecido, en algún momento yo tenía una gran relación con el Tata‘ pero una gran relación (…) Cuando llega el Mundial no me sentía titular, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar, entonces cuando llega el partido contra Polonia todo bien muy bien. Cuando llega el partido de Argentina, haz de cuenta que yo era alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar”, apuntó el futbolista del West Ham.

Por su parte, Chucky Lozano cuestionó las decisiones del cuerpo técnico de Martino en dicha competencia.

“En Qatar 2022 había muchos buenos jugadores con mucha calidad, pero yo creo que fueron más decisiones del cuerpo técnico para mí el cuerpo técnico no supo manejar al equipo, no supo manejar la presión de fuera, no supo manejar muchas cosas y no hizo, hizo decisiones muy malas para mí”, argumentó.

Con información de López-Dóriga Digital