Mucha fiesta, poco futbol: México desmerece en el arranque del Mundial 2026 ante un rival de caricatura

México tuvo un arranque de Mundial “de pechito”, como auguró Javier Aguirre; sin embargo, el desempeño del equipo fue lo más pálido de una fiesta de inauguración colorida en un Estadio Azteca que se impregnó de una vibra especial como pocas veces sucede.

El gol tempranero de Julián Quiñones (minuto 9’) no ayudó gran cosa para que la Selección Nacional se contagiara del ambiente histórico y brindara una actuación decente, si es que brillante era mucho pedir.

Sudáfrica fue una auténtica caricatura que, con toda certeza, peleará para no terminar en los últimos lugares del torneo. El error para la primera anotación de México lo retrata de cuerpo entero: pierden un balón en zona de seguridad de forma primaria.

Los destellos Tricolor se esfumaron rápidamente y el equipo cayó en la inoperancia que suele caracterizarlo: sin ideas, sin conexión, lleno de imprecisiones y carente de variantes para lastimar a un ‘pichón’ que estaba a merced del ‘poderoso’ anfitrión.

Mención aparte merece Quiñones, que fue el único futbolista del conjunto azteca que intentó e hizo cosas distintas, protagonista en ambos goles y con una actuación que debe ser la mejor desde que recibió el pasaporte mexicano y fue convocado a la Selección.

Desde la banca tampoco hubo mucha ambición pese a que la débil Sudáfrica se quedó con 10 hombres en el arranque del segundo tiempo –y con nueve en la recta final–, pues los cambios no representaron una postura agresiva, más bien se trató de refrescar y darle descanso a algunos jugadores.

El gol de Raúl Jiménez fue justo premio al delantero que ha persistido, pese a que en otros Mundiales se le negó la titularidad y el protagonismo. Momento emotivo por la dedicatoria a su padre recientemente fallecido.

Sin embargo, no hubo mucho más para la emoción emanado de los actores principales e incluso se escucharon algunos tímidos abucheos porque el 2-0 se quedó muy corto considerando la pobreza del rival, las condiciones del partido y el escenario.

Por si fuera poco, César Montes que fungió como capitán, se hizo expulsar en tiempo de compensación de forma absurda y se perderá el partido ante el oponente más duro del grupo, Corea del Sur.

Sí, hubo alegría por el arranque del Mundial. Sí, México hizo historia al convertirse en el primer país en albergar por tercera ocasión la inauguración de una Copa del Mundo. Sí, era fundamental ganar en el debut. Sí a todo.

Valga decir que entre tanta estrella que se dio cita en el Estadio Azteca, el gran ausente fue el futbol del equipo que comanda Javier Aguirre.

Editorial | Latinus Deportes