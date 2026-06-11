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DEPORTES

Aguirre afirma que escenario de inauguración de Mundial les pesó a algunos jugadores

By Agencias
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GR4351. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- El seleccionador de México, Javier Aguirre, reacciona este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez
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jueves, junio 11, 2026

El timonel del Tricolor, Javier Aguirre, apuntó que su equipo pudo ganar a Sudáfrica en el primer tiempo por tres goles.

Javier Aguirre, técnico de México, afirmó que a algunos jugadores les pesó el escenario de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, aunque supieron sobreponerse y derrotar a Sudáfrica.

“El inicio de un Mundial es un escenario brutal, eso hace que las patitas se te sacudan un poquito. Vienes del CAR para acá, la gente estaba en la calle y el jugador va diciendo ‘ah caray’”, dijo.

“Nunca en 25 partidos habíamos tenido un solo calambre y hoy tuvimos tres, es un estado emocional muy fuerte. Les pesó un poquito, no a todos, el escenario, afortunadamente se fueron tranquilizando”, expuso.

Al timonel de México no le gustó la primera mitad, donde asegura que su equipo pudo concretar otros dos goles.

“No me gustó la primera parte, aunque pudimos haberla ganado 3-0 y nadie hubiera dicho nada, un solo remate de ellos, fuimos ampliamente superior, pero el marcador no lo reflejo”, señaló.

“El segundo gol más la expulsión de ellos nos relajó, no fuimos verticales, pero para ser el primer partido, empezar con victoria, fue una conclusión buena. Podemos mejorar, debemos y por supuesto”, recalcó Aguirre Onaindia.

“Fue un partido de 2-0, pudo haber sido de 4-0 y nadie hubiera dicho lo contrario. La expulsión de César Montes era evitable”, refirió.

El entrenador nacional afirmó que lo más importante fueron los tres puntos

“Es el inicio de Mundial y dejamos los nervios a un lado y tenemos tres puntos que vienen bien”, agregó.

Con información de López-Dóriga Digital

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