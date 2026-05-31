México vence a Australia en el penúltimo partido de preparación previo al Mundial

México venció a Australia por marcador de 1-0 este sábado 30 de mayo de 2026 en el Rose Bowl de Pasadena, California.

El encuentro marcó el penúltimo compromiso de preparación del Tricolor antes del inicio del Mundial 2026, que inicia el jueves 11 de junio de 2026.

El conjunto Tricolor dominó en la primera mitad, pero con los cambios en el segundo tiempo decayó su funcionamiento de forma notoria.

Al minuto 24, Alexis Vega por poco abre el marcador en Pasadena con un cabezazo que alcanzó a desviar el portero Mathew Ryan.

Johan Vásquez hizo el primero para el conjunto mexicano apenas al minuto 28, en un remate de cabeza que se metió de forma a la portería australiana.

Álvaro Fidalgo disparó de larga distancia al minuto 43, pero su disparo fue directo al portero rival.

Al 45+6, una equivocación de Mateo Chávez y el portero Tala Rangel, le dejó un balón a modo a Mohamed Touré, quien no pudo definir de buena manera.

Guillermo Ochoa entró a resguardar la portería tricolor para la segunda mitad, y de inmediato fue exigido tras atajar un disparo de larga distancia por parte Aiden O’Neill.

La Selección Mexicana tendrá su último partido de preparación previo al Mundial 2026 el jueves 4 de junio de 2026, cuando enfrente a Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, Estado de México.

Con información de López-Dóriga Digital