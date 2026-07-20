LA LUCHA POR LA ALCALDIA CAPITALINA

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos, seguramente habrá de estar pensando en que muy pronto, preparará maletas para entrar de lleno a la contienda para la gubernatura. Esperará, según lo ha expresado, los tiempos legales para pisar tierra y emprender toda una estrategia de presencia y movilización territorial en el estado.

Al igual que el gobernador, el presidente municipal está inmerso en su propia sucesión, sin descuidar, – desde luego, la conclusión de obras y compromisos contraídos. Algunos no dependerán de su voluntad y decisión, sino de instancias estatales que le han puesto piedras en el camino para que no pueda cumplir en tiempo y forma.

En calidad de mientras, ya asoman rostros rumbo al proceso municipal 2027, sin que ello signifique adelantar los tiempos como se ha venido registrando en otros espacios. A Galindo le vendría bien una buena mancuerna ya sea con Marcelo de los Santos Anaya o con la Senadora Verónica Rodríguez.

Rubén Guajardo es competitivo, al igual que David Azuara, – sin embargo, lo más probable es que para ellos se les reserve algún distrito electoral federal y uno local. El PAN por sí solo, no tiene muchos perfiles y seguramente por ello se está pensando en establecer algunas alianzas.

Otros, hablan, – sin descartar ninguna posibilidad de que se forme un Frente Amplio Opositor integrado por el PAN-PRI-MC- y Somos México. Si esa eventualidad se llegase a concretar, es muy probable que logren conservar la alcaldía capitalina. San Luis capital es otra cosa y el voto está muy marcado en algunos sectores favorables a la oposición.

El Partido Verde Ecologista de México PVEM, tiene sus perfiles competitivos. Destaca, – desde luego, la figura de Juan Carlos Valladares Eichelmann y de la ex candidata del PAN a la gubernatura del estado, Sonia Mendoza Díaz.

Pensar en la Senadora Ruth González Silva o en el propio Ricardo Gallardo Juárez, dependerá de otros factores, -es decir, si van en alianza o no, lo que significaría que podrían jugar por la gubernatura, esto dependerá de factores externos y decisiones internas. Legalmente ninguno está impedido.

En MORENA las cosas están más claras. Ya se apuntaron para contender por la presidencia municipal el actual diputado federal Gabino Morales, quien ya mencionó que tanto su candidatura como la del Huasteco Gerardo Sánchez Zumaya, al gobierno del estado, está condicionada pero se vería fortalecida y competitiva, siempre y cuando vayan juntos.

Por supuesto que está más que apuntado para la alcaldía el diputado local Cuauhtli Badillo Moreno. Por lo que corresponde al legislador local Carlos Arreola Mallol y Rita Ozalia Rodríguez, ellos buscarán ser Coordinadores Estatales de la Cuarta Transformación.

Tal vez con un poco de suerte y con el respaldo del Verde para que solo aparezcan como aspirantes testimoniales puede ser que lleguen. No obstante, en MORENA faltan muchas cosas por suceder y tiempos por definir, tanto esquemas de alianzas como finales candidatos. Por lo pronto, todos se mueven y hacen su talacha.

Lo cierto es que el futuro del los diputados locales de MORENA, no se observa muy prometedor, luego de que metieran primera y luego reversa a la derogada Ley Serrano. La sumisión que mostraron fue evidente y claro que la sociedad se las cobrará y en ello contribuirán los medios que se sintieron vulnerados en la libertad de expresión.

Por otro lado, y pasado el V Informe de gobierno, el mandatario José Ricardo Gallardo Cardona es que definirá si busca ser diputado federal o solamente se concrete a consumar su sucesión. El panorama político ha cambiado y cada día surgen nuevas circunstancias y coyunturas.

Si el PVEM siente que está en riesgo de perder, no se descarta que El Pollo le entre de lleno a la campaña no solo para regresar a la Cámara, sino para fortalecer la actividad proselitista que deberán hacer quienes busquen un cargo de elección popular.

Le gusta, se requiere y además está muy joven; sin embargo solo el tiempo y las condiciones existentes lo definirán.

Hasta pronto