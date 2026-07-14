HABRÁ SORPRESAS

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

No cabe duda que los pronunciamientos del Delegado General del CEN del PRI, Hugo Contreras Zepeda, les abrió un boquete; pero no al PVEM ni al gobierno del estado; tampoco al Consejo Estatal Electoral CEEPAC, sino a su propia dirigencia estatal que se ha mostrado sumisa, entreguista y beneficiada por el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona. Basta con ver la rueda de prensa para entender muchas cosas.

¿Hasta dónde un Delegado Nacional del PRI está acotado para que al final del día se haga lo que la dirigencia estatal dicta? Los antecedentes son muchos, y, generalmente los enviados de México responden a las instrucciones del CEN de su partido.

A menos que lo que señaló Contreras Zepeda sea que en el fondo se esconda un propósito distinto y perverso. Y menciono esto, porque hasta hace pocos días el CDE del PRI se movía solito y como patito en el agua.

Si llego a San Luis Potosí a poner orden en el CDE y a reiterar que el candidato del CEN del tricolor sigue siendo Enrique Galindo Ceballos, pues entonces estamos ante un escenario que en poco o en nada le beneficia al PVEM cuando señaló que el 20 aniversario del Gallardismo no fue otra cosa que un acto vergonzoso y de anticipación plena a la contienda del 2027 con el uso consistente de recursos públicos y humanos.

Si en verdad el Delegado General del PRI viene con esa indicación, entonces aguas, porque hará todo lo que esté a su alcance para favorecer la candidatura de un presidente municipal que un día sí y otro también, recibe el rechazo, el desdén o el disimulo de las autoridad competente para cumplir con la obra pública a la que se comprometió.

Y digo esto, porque es muy obvio que, mientras el gobierno del estado festeja el arranque de obras, el municipio está atado de manos. Y conste que no lo decimos nosotros, sino el propio alcalde que ha precisado que le tienen detenidas muchas obras, y que, la actitud del gobierno del estado tiene un sesgo político encaminado hacia el 2027, es decir, pareciera que la estrategia es hacerlo quedar mal con los potosinos.

En fin, antes de las confrontaciones reales de política infantil, todo mundo decía: “Qué bueno que están en competencia por haber quien hace más por la capital del estado”, pero ya se la bañaron.

Lo cierto es que se han frenado o entorpecido muchas obras de las que justifican por todo medio su tardanza para que el municipio no luzca, menos en este momento político por el que cruza el estado. Pero bueno, quienes pagan el plato roto son los potosinos.

ENTRE PARENTESIS

Alguien me preguntaba que a final de cuentas a quien afectará el nuevo partido político “Somos México”. Nuestra perspectiva es que a todos, principalmente a MORENA y al PVEM.

De que les restará votos, eso ni dudarlo. Por mucho que todos presuman que tienen estructura y a la población potosina de su parte, lo cierto es que hay desencanto, frustración y hartazgo social.

Por Somos México, no solo votarán a favor los que viven “de Tequis para arriba”. El navismo está presente y se hará sentir. Ya lo dijimos, si viene a dividir el sufragio, seguro que lo logrará.

En su tiempo ya lo hizo Leonel Serrato con la inercia misma del movimiento López Obradorista en 2018. Xavier Nava busca lo mismo, y aunque no ganará un solo distrito o alcaldía, les arrancará votos a otros partidos, de nosotros se acuerdan.

La elección del 2027 se dividirá más, y aunque el PVEM, tiene aparentemente todo para ganar, cada vez se le dificultará obtener la confianza de ese San Luis profundo que busca un cambio.

No bastarán las obras de relumbrón ni la amplitud de los programas sociales; mucho menos las ferias. Nadie llora por el pan que le dan y, tal como ocurrió con el mundial, habrá muchas sorpresas….. Hasta pronto