A QUIEN BENEFICIA O A QUIEN AFECTA

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

¿Le conviene a los potosinos un pleito entre el gobernador del estado y el alcalde de la capital? Nosotros diríamos que no. No es sensato ni prudentemente político. Al final del día, quien llevaría toda la carga y los efectos de una confrontación sería el pueblo potosino, nadie más.

Las recientes declaraciones del líder estatal del PVEM, Ignacio Segura Morquecho (Nachito) al intentar descalificar el trabajo del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, pareciera más bien una consigna que una crítica sana. Está bien que todo partido político trata de debilitar al contrario, pero cuando esto se hace solo por encargo a nada conduce.

Estoy convencido, de que si Nachito aceptara un debate con Galindo, y este se diera por las vías formales o informales, tengo la certeza de que al alcalde capitalino le pondría una zarandeada de aquellas cuando se toque el delicadísimo tema de la libertad de expresión.

Por otro lado, abordar las deficiencias de la ciudad y comparar esto con el enorme rezago del estado, júrelo que le van a salir debiendo a San Luis Potosí y a todas sus regiones. Obvio que el argumento central de Segura Morquecho, es que todo el atraso que se advierte es culpa de la Herencia Maldita, no tendrá otro argumento más contundente.

Y todo porque si Raúl Jiménez o Quiñones metieron el gol con el pié derecho o el izquierdo. A ese grado de denigración hemos llegado. En las fotografías no solo se advierte un estadio Libertad Financiera semivacío o una Plaza del Carmen repleta de gente, sino que la rechifla en el ex “Alfonso Lastras” fue tan monumental que solamente alguien que desea inmolarse lo promueve.

Si a esto le sumamos la guerra de los permisos por ocupar espacios estratégicos como podría ser Plaza de los Fundadores, la Plaza del Carmen o el propio Estadio, en verdad, lo único que se observa en las dependencias del estado es miseria intelectual y ganas de fregarse al de enfrente, no hay otra explicación.

ETRE PARENTESIS

Si no sucede algo extraordinario, MORENA presentará en sociedad a sus coordinadores estatales para la defensa de la Cuarta Transformación en unos 10 días más. Quienes resulten beneficiados en las encuestas internas del partido guinda, serán, – al menos eso han dicho, los virtuales candidatos a la gubernatura del estado.

Si algunos afirman que en política un minuto es demasiado, a estas alturas y a solo unos cuantos días para que se den a conocer resultados, en MORENA, todo parece indicar, – como antes se afirmó, la elección del 2027 se irá a tercios, es decir, nadie en este momento puede cantar victoria, por el contrario su preocupación y ocupación crece.

En el tema de las alianzas el factor externo e interno será definitorio para las elecciones del año próximo. Ya dijo el Niño Verde, Jorge Emilio González, que prefiere pintar su raya con MORENA que enfrentarse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Podría tener razón el hombre, lo que no explica es porqué y que pasaría si se insiste en mantener un acuerdo con MORENA. En el contexto local, la lógica del líder del PVEM es que en todo caso su partido se la jugaría en solitario o bien aliarse con el PAN o con el PRI, ya antes lo han hecho y a nadie sorprendería un giro de 180 grados.

En otros temas, yo insisto en que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona debe desprenderse de esa monserga y estigma de estar en contra de la libre expresión. El enorme agujero que le abrieron no es para menos, el tema sigue creciendo y ya es tiempo de dar un manotazo en la mesa, con todo y lo que ello signifique.

A tiempo está de enmendar errores y el favorito para sacar adelante una iniciativa que derogue la “Ley Serrano” es el propio Secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien hasta este momento no se ha descartado como un probable candidato a la gubernatura del estado. Hacerlo ya, le arrojaría buenos resultados. Nunca olvidemos lo que decía Jesús Reyes Heroles, “Lo que resiste apoya”.

Hasta Pronto