SEHINBAUM “NO TIENE PORQUE CARGAR CON LAS PULGAS DEL PERRO AJENO”

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Tres de los principales acontecimientos que han llamado poderosamente la atención, son sin lugar a dudas el caso Sinaloa, el tema Chihuahua y lo sucedido en el estado de Zacatecas. En el primer caso, a la presidenta Claudia Sheinbaum le asiste toda la razón cuando expresa que nadie puede permanecer bajo el manto protector de la Cuarta Transformación.

Desde mi muy particular punto de vista, efectivamente nadie, absolutamente nadie que esté vinculado o reciba algún beneficio de la delincuencia organizada, ya sea miembro del gabinete federal, del estatal, senador, diputado federal o local, presidentes municipales o funcionarios públicos deben gozar de la protección de algún partido político o de la presidenta de la República.

En el caso Rubén Rocha Moya, si la presidenta de la República tiene pruebas o evidencias de que este gobernante está o estuvo coludido con algún cártel, lo prudentemente político y sensato es no asumir una defensa férrea del funcionario, sino que ya es tiempo y preciso pintar su raya, desprenderse o desligarse de algo que parece indefendible.

Ya dos ex funcionarios del gobierno de Sinaloa están detenidos en los Estados Unidos y lo lógico, es que se conviertan en “canta-autores” de lo ocurrido en aquel estado y en México. La presidenta no tiene ninguna necesidad de “cargar con las pulgas del perro ajeno”. Si Rocha Moya es culpable de algo, lo más inteligente es que se le instaure un proceso penal interno con perspectiva a extraditarlo.

No hacerlo, la guerra de la derecha en México y de otros países crecerá y seguirán utilizando el tema como arma política para desprestigiarla y tener el pretexto para una incursión extranjera, principalmente gringa. Lo dicho en Mérida por la presidenta Sheinbaum apunta a un desmarque y justo por ello, la mandataria “no tiene porque cargar morrales pesados que no son de ella.”

Que la decisión que tome la presidenta va a tener un costo político en las elecciones intermedias del 2027, sí, si lo tendrá; por eso es políticamente inteligente desmarcarse a tiempo y que no transcurra el tiempo o crezca más la duda. Es mejor sacrificar a un puñado de funcionarios presuntamente involucrados que pagar un precio elevado en las urnas. Hoy por hoy, a MORENA no se le baja de “narco-partido” algo que explotarán en su máxima expresión los adversarios de la 4T.

En el tema Maru Campos, MORENA tendrá que llegar hasta sus últimas consecuencias. La marcha que algunos medios minimizaron este sábado en Chihuahua, estuvo bastante nutrida pese a los intentos de sabotear la concentración.

Si se acelera el estampado de firmas, el Senado de la República no tendrá mayor problema en desaparecer los poderes en aquel estado y proceder al juicio político por permitir la injerencia extranjera. Si MORENA no lo hace, todo quedará en el olvido y se reforzará la hipótesis de que todo fue un distractor por el caso Sinaloa.

Por lo que respecta al vecino estado de Zacatecas, ya lo dijimos. O se corrigen en tiempo y forma las cosas, o la derrota en el 2027 será inevitable. El pueblo zacatecano despertó y ya está harto de más de lo mismo. Una transición negociada podría ser una buena salida y esa alternativa la representan el Partido del Trabajo con Geovanna Bañuelos o Carlos Puente Salas del PVEM.

El uso de la fuerza pública hecha por el gobernador David Monreal, en contra de los productores de frijol, maestros y estudiantes de la UAZ era lo que esperaba el conservadurismo zacatecano. A estas alturas, algunos de sus funcionarios son ya insostenibles y si el mandatario desea salir más o menos bien librado, debe tomar ya decisiones.

ENTRE PARENTESIS

En la aldea, mientras tanto, las cosas se ponen cada vez más interesantes. Luego de la corrección a la plana, tras las declaraciones de Karen Castrejon, líder nacional del PVEM, no se ve por donde los partidos opositores al gallardismo puedan ganar. Ya en alguna ocasión lo señalamos: MORENA no tiene rostros competitivos salvo que se decida por Enrique Galindo Ceballos quien igual goza de la simpatía de panistas que de priistas. El debe saber con quién si le alcanza y con quién no.

Hasta pronto