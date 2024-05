Twenty One Pilots pone acento latino a su nueva gira y comienza en Ciudad de México

Twenty One Pilots dará, en Ciudad de México, inicio a su próxima gira mundial, que tendrá acento latino con su visita al menos a nueve ciudades

El dúo estadounidense Twenty One Pilots dará, en Ciudad de México, inicio a su próxima gira mundial, que tendrá acento latino con su visita al menos a nueve ciudades de la región, entre ellas tres de México.

Su próxima gira global por su nuevo álbum ‘Clancy’ estima su paso por México, país al que aseguran “aman venir” y donde comenzarán esta noche en un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional de Ciudad de México, una de las metrópolis más pobladas del mundo.

Last week, our run of small shows continued in Berlin. Tonight we spend an evening with Mexico and then there is only one small show left. More details on that soon. pic.twitter.com/tiAyWVCmDR

— twenty one pilots (@twentyonepilots) May 14, 2024