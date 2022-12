Sasha Sokol reclama a Yordi Rosado su falta de empatía en la entrevista con Luis de Llano

Yordi Rosado reconoció en entrevista con la periodista Adela Micha que le faltó experiencia cuando entrevistó al productor Luis de Llano, a lo que la cantante Sasha Sokol le respondió que lo que le faltó fue empatía.

Sasha Sokol afirmó que Yordi no tiene la culpa de lo que cuentan en su programa, pero sí es responsable de su reacción.

“Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan, pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Sasha acusó que Yordi sólo hizo ciertas preguntas pensando en tener más audiencia en su programa y sin pensar en el abuso que sufrió la cantante.

“Mientras hacías esas preguntas pensabas en el rating que tendría tu programa… No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú no la tuviste”, sentenció Sasha Sokol.

En la publicación, la cantante agregó el fragmento de la entrevista de Yordi conLuis de Llano, y preguntó qué pensarían las víctimas de abuso y los abusadores al ver ese video.

Y enseguida contesta “pensarán que gana la impunidad, porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde ‘¿ah, sólo anduvieron seis meses?, ¿y estuvieron muy enamorados?”, sentenció Sasha.

En julio de 2022, Sasha Sokol compartió algunos detalles sobre la demanda que presentó en contra de Luis de Llano, en donde solicita que los tribunales declaren que existieron conductas ilícitas por parte del productor que le provocaron daño moral.

Se consideró que la artista fue revictimizada cuando Luis de Llano se ufanó públicamente de su relación.

“Es indignante que llegue al extremo de reconocer abiertamente la existencia de una relación romántica, con una niña 25 años menor”, se lee en su cuenta de Twitter.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...