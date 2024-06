La mexicana Fernanda Melchor gana el premio Ryszard Kapuscinski

La escritora mexicana Fernanda Melchor fue galardonada con el premio Ryszard Kapuscinski, al mejor libro de reportaje publicado en Polonia durante 2023.

Se trata de la mayor distinción en el género de reportaje literario en Polonia, destacó la Embajada de México en tal país.

“Aquí no es Miami” compitió con 145 trabajos de todo el mundo, siendo el primero de América Latina en recibir el premio Kapuscinski.

En entrevista para el periódico Gazeta Wyborcza, Fernanda Melchor se dijo muy feliz por el premio y orgullosamente veracruzana.

Esta es una ciudad asombrosa, internamente contradictoria, llena de matices. Siento que los tengo bajo mi piel todo el tiempo.”

Con “Aquí no es Miami”, dijo, quiso llamar la atención sobre que la mayor parte de la sociedad mexicana no tiene acceso a la justicia si no tiene dinero ni contactos.

El común denominador de todos los personajes es la experiencia de transformación, de madurar para entender algo, del miedo, de la rebelión, aunque a veces también de la resignación”, contó.

El premio Kapuscinski se extendió a Tomasz Pindel, autor de la traducción del libro.

Con información de Gazeta Wyborcza