Interpol dará concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX el 20 de abril

CDMX Free Concert – April 20th, 2024

Estamos absolutamente electrificados de emoción al anunciar que daremos un concierto gratuito para nuestros fans mexicanos, y de hecho, para fans de todas partes, en el Zócalo en el corazón de la Ciudad de México el sábado 20 de abril de 2024.

¡Es un sueño para nosotros poder actuar en un escenario tan icónico e histórico! Vamos a ponerle ganas, así que vayan o “be square,” como dicen.

Más información próximamente.

We are absolutely electric with excitement to announce that we will be playing a free concert for our Mexican fans – and fans from all over for that matter – at the Zócalo in the heart of Mexico City on Saturday April 20, 2024.

It’s a dream for us to be able to perform in such an iconic and historic setting! We are gonna give it some ganas, so be there or be square as they say.

More information to follow soon.

Publicado por Interpol en Jueves, 28 de marzo de 2024