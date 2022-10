Los criminales vendrán desde antes; pero los muertos son de ahora.

Toño Martínez

Lo que está pasando con el presidente Andrés López Obrador que cada día demuestra su desprecio al orden y la seguridad de los mexicanos, tuvo otro de los mayores picos de asombro, incredulidad y coraje cuando al referirse a la matanza de San Miguel Totolapan, Guerrero -dónde fueron acribillados desde el presidente municipal hasta 19 personas mas- dió mayor importancia a la forma que al fondo al señalar – que los autores fueron organizaciones criminales que vienen de tiempo atrás y no surgieron en su gobierno.

Otra vez, el presidente fue rebasado por el odio a los gobiernos anteriores ( Neo liberales) y sus trastornos psicológicos anteriores que a la lógica y el sentido común.sl dar mayor importancia a la forma y no al fondo de un tema tan delicado y sensible para los mexicanos como es el nivel de terror que está alcanzando la violencia.

No presidente, que la psicosis, delirios de persecución grandeza y sobre todo haber perdido la noción de la realidad, no lo haga iriritat ni indignar más al pueblo sobre todo tratándose de vidas humanas; la hebra de la resistencia se rompe por lo más delgado y usted ya la tiene muy luída.

Los criminales podrán venir de otro tiempo pero los muertos con grado de terror que impera son de ahora, son su responsabilidad, y no debe alentarlos subliminalmente sino combatirlos.

Su mundo es falso y mo concuerda con la cotidianidad dónde más gente muere y los homicidios son más atroces más despiadados. No culpe a los de antes porque los números de sus propias instituciones de seguridad y de organizaciones civiles nacionales y extranjeras lo desmienten.

Durante sus cuatro años de Gobierno recorridos van acumulados 137 homicidios; con Enrique Peña Nieto fueron 81, 299; con Felipe Calderón Hinojosa 60, 319 y con Vicente Fox Quesada 87, 649.

La organización Causa Común registra de Enero a Agosto de este año 342 masacres, 144 casos de tortura; ,562 mutilaciones, descuartizamientos y desapariciones de cadáveres.

Han ocurrido 525 asesinatos de mujeres con extrema crueldad; 347 niñas, mños y adolescentes fallecieron por las balas.

El estudio “Atrocidades y Eventos de Alto Impacto’ consignados en medios de Información, establece que de Enero a Agosto 2022 van 4,134 crímenes de extrema violencia.

Los números van a la alza.

Este es tambien el año con más muertes de periodistas con 13 hasta Agosto.

Eso de seguir considerando exitosa su estrategia de seguridad es una falacia que le rebota en la cara todos los días, y hace mella en.la resistencia social.

Ya hasta sus huestes se estan fastidiando y así haya ordenado a su equipo ganar a como diera lugar las elecciones del 2024, quien sabe.

