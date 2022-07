DE FONDO

Y El Pollo que culpa tiene

Fernando Díaz de León Cardona

A los recientes hechos de violencia, los francotiradores al servicio de mezquinos intereses han buscado endilgarle al gobernador Ricardo Gallardo Cardona los deleznables acontecimientos de este jueves. Lo dicen o lo publican como si el mandatario estuviese alentando la violencia.

Ricardo se tardó demasiado en decirlo, pero la gran falla se está presentando en las flaquezas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Y no solo lo dijo él, también el Delegado de la Fiscalía General de la República, señaló en una entrevista que los delincuentes entran y salen fácilmente, justo por esa debilidad que muchos ocultan o nadie quiere reconocer.

Lo sucedido la tarde noche del jueves, a cualquiera le pone los pelos de punta, sin embargo, el tema se debe revisar sin apasionamientos y sin revanchismos. Los malosos ahí están, aquí radican y hacen vida social. Que de pronto se avienten un tiro con sus adversarios es entendible, sobre todo si la administración o aplicación de la justicia sigue simulando.

Aquí no se trata de resolver las cosas de manera mediática inundando de boletines y mensajes en las redes sociales la postura del gobierno del estado. De nada sirve el que se construyan cortinas de humo o que el “Voz-cero” de seguridad salga a dar su versión o la postura del gobierno. Lo que se requiere es actuar ya, ante un Poder que pudiera estar profundamente corrompido.

El gobernador del estado podrá poner todo su empeño en invertirle y apostarle a que la seguridad y la tranquilidad para los potosinos se logre, pero si algunos desgraciados; esos de cuello blanco que tienen en sus manos el poder de detener o soltar no hacen por modificar las cosas, pues entonces estamos jodidos. Ellos no sufren, ganan harto por soltar a tanto delincuente.

En mi opinión, al margen de la clasificación o delimitación de los delitos que establecen las leyes federales o estatales, el Congreso del Estado y todos sus diputados no pueden ni deben nadar de a muertito, el problema de violencia que vivimos es de verdad, se padece y se siente todos los días y, nadie, “ningún diputado” puede cerrar los ojos y afirmar que ya es de noche.

En síntesis, no se pueden hacer pendejos y hacer como si no pasara nada. Pueden y deben legislar en materia penal para imponer sanciones ejemplares, pero, sobre todo, “deben sentarse con el Poder Judicial para revisar y establecer que es lo que está pasando y que se tiene que hacer para que esa fauna de delincuencia común no ande en libertad.”

El gobernador del estado podrá tener las mejores intenciones y los mejores deseos de que las cosas se compongan, pero si lo dejan solo, de nada servirá el esfuerzo. Por mucho que se diga que la policía estatal es más de lo mismo, en los últimos meses hemos visto buenos resultados.

El problema es que algo falta para que la Fiscalía General del Estado cumpla su cometido y logre integrar bien sus carpetas de investigación.

Hoy por hoy, el gobernador Gallardo está frente a la descomunal oportunidad de demostrar todo lo contrario de lo que tanto se ha dicho de él. Creo que es el momento de aclarar y es cuestión de sentarse un rato, medir y apretar las tuercas donde sea necesario.

No puede ni debe dejar pasar lo sucedido del jueves. Si ello implica tronar al director o directora del penal; si ello significa hacer cambios en otras estructuras, en muchas que solo simulan, debe hacerlo; lo que no puede permitir es que las cosas sigan como están o que le tiemble la mano para tomar decisiones.

Hasta pronto

