Arranca en SGS la entrega de apoyos escolares  

El programa en el que participa el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez y el Gobernador del Estado, favorecerán a los habitantes de cerca de 258 colonias del municipio soledense.

Soledad de Graciano Sánchez; SLP.- Con de objetivo de colaborar con las familias en condición de vulnerabilidad económica en este regreso a clases, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez en coordinación con el Gobierno del Estado, pusieron en marcha el programa de apoyos escolares en el municipio.

La alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, acompañada del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona así como de integrantes del gabinete municipal y estatal, dieron arranque a la entrega de útiles y calzado escolar en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez el cual beneficiará a cerca de 35 mil familias.

A través de este programa se realizará la entrega de 20 mil paquetes escolares y 15 mil pares de zapatos en la localidad.

Se estima que serán 258 las colonias que serán favorecidas con la entrega de estos apoyos que permitirán hacer menos costoso el regreso a las aulas este 2022.

Al respecto, la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, agradeció el apoyo del Gobierno del Estado, Ricardo Gallardo Cardona quien ha llevado el estado por el camino de la transformación verdadera, en donde el impulso a la educación de las niñas, niños y adolescentes forma una parte fundamental de su gobierno.

“Padres y madres de familia no se preocupen, porque aunque viene el regreso a clases, ustedes están a punto de recibir un gran kit de útiles escolares que será de gran ayuda, además de zapatos de escolares de excelente calidad, sabemos que la condición económica nos preocupa, pero no debemos preocuparnos, tenemos un Gobernador sensible a nuestras necesidades”, señalo.

Agregó que, la educación en Soledad de Graciano Sánchez, es la puerta del progreso, por ello invitó a los padres de familia a trabajar de la mano a fin de tener una mejor sociedad y continuar con el impulso de la instrucción escolar en el municipio.

La jefa de Gobierno señaló que, en Soledad de Graciano Sánchez Ya Se Nota y Sigue Adelante en la ruta del progreso.

Por su parte, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona aseguró que, el arranque de entrega de zapatos y útiles escolares hoy es una realidad para todo el estado, por ello se espera que más de 350 mil niños sean favorecidos con estos apoyos.

El jefe del ejecutivo estatal se comprometió a que en Soledad 9 de cada 10 niños reciban el beneficio que hoy se pone en marcha en todo el estado.

Destacó que, en el 2023 la entrega de uniformes escolares podría ser una realidad, tras reconocer que el objetivo de estos apoyos es fomentar el cuidado de la economía familiar de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Indicó que, en el 2023 se buscará que en coordinación con el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, se pueda poner en marcha un programa de transporte escolar a fin de que se apoye a aquellas familias que no pueden ir a recoger a sus hijos a los planteles educativos.

La entrega de paquetes escolares se realiza de forma simultánea en otros municipios del estado a fin de incentivar un retorno a las aulas seguro y sin daños a la economía familiar.

