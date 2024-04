Excluye CFE otra vez a la Huasteca en reducción a tarifas de luz.

– Hace 12 años Raquel Hurtado y organizaciones buscan este beneficio.

Toño Martinez

Me parece una injusticia y un acto de marginación, que la Comision Federal de Electricidad (CFE) vuelva dejar a la Huasteca fuera de la reducción de tarifas durante los meses de calor extremo, señaló la ex diputada local Raquel Hurtado Barrera, quien desde hace 12 años inició una lucha por este beneficio sin resultados aún.

Expresó lo anterior luego de que la CFE anunciara un descuento en tarifas de luz para usuarios de Chihuahua, Baja California, Veracruz y Yucatán entre otros, entre el 1 de Abril al 31 de Octubre como apoyo al consumo por la temporada de calor intenso.

Cómo Diputada local por el Distrito IV, Raquel Hurtado propuso un punto de acuerdo para celebrar mesas de trabajo dónde se analizara la reducción de tarifas por consumo de luz en Ciudad Valles y la micro región de la Huasteca donde la el calor llega a rebasar los 40 grados.

La idea era buscar el apoyo de la Cámara de Diputados para exponerlo a la Secretaría de Hacienda, que es la instancia donde se definían los costos pero no hubo avances.

Por ese entonces también organizaciones como la Camara del Comercio en Pequeño (CANACOPE) que encabezaba Gregorio Magón Paulin, El Barzón, Unión con José Espinoza Larraga en la cabeza y otras que incluso llegaron a bloquear las instalaciones de la CFE como presión para ser escuchados, pero la empresa puso mil pretextos para no aplicar nada.

Se cumplían ampliamente las condiciones que fijaban para efectuar el cambio de tarifa a una más barata como el demostrar que por tres meses consecutivos el clima rebasara los 33 grados pero no lo aceptaron porque ellos se basaban en lecturas de estaciones de monitoreo de la Comisión Nacional del Agua que no son exactas por encontrarse una en Xilitla y otra en Santa Rosa – Valles- a orilla del río.

Hurtado Barrera retomó el proyecto como candidata a Diputada Federal vía plurinominal en 2018, sin éxito frente al muro de la accesibilidad de la dependencia oficial; ahora que por el cambio climático se esperan ondas de calor muy fuertes y es mayor el gasto de luz por el uso de abanicos, enfriadores en comercios, aires acondicionados, los candidatos a legisladores federales debían tomar el asunto por ser urgente recomendó la ex legisladora.

