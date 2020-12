El popular es AMLO no MORENA

Leónidas Fernández

Ensoberbecidos, sobrados, arrogantes y entregados a los más oscuros y perversos intereses políticos y económicos en el estado potosino, los dirigentes locales de MORENA, decidieron aislarse y transitar solos para las elecciones de junio próximo. Creen que la sola figura presidencial será suficiente para conquistar el gobierno del estado, los 15 distritos locales electorales, los 7 federales y las 58 presidencias municipales, gravísimo error.

Hoy por hoy, efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, según el Diario El Financiero, goza de una aprobación del 64 % entre la población mexicana; pero no nos confundamos, este nivel de posicionamiento es resultado del trabajo perseverante que ha hecho desde la presidencia de la República en donde no ha necesitado de vejigas para nadar ni de una organización como MORENA que la teoría y la praxis política supone debiera conducirse como partido de Estado, para AMLO no es imprescindible y simplemente no lo necesita para cumplir con su programa de gobierno.

En San Luis Potosí, la dirigencia local de MORENA no pudo ni tan siquiera conservar el slogan “Juntos Haremos Historia” con el que se identificó en las elecciones del 2018, y, para su gran desgracia, este lema ha sido registrado legalmente para la Coalición PVEM-PT y muy probablemente PNA, institutos que en realidad estarían en condiciones reales y verdaderas de hacer historia por virtud de que existe una mayor claridad e identidad de su propuesta y oferta política con la Cuarta Transformación que impulsa el presidente AMLO.

Esta semana, – por ejemplo, – se realizó un sondeo de opinión entre numerosas familias potosinas de las 4 regiones del estado y, el común denominador en su resultado fue que los miembros jóvenes, hombres y mujeres, incluidos los adultos mayores apoyan incondicionalmente al presidente AMLO, pero de ninguna manera respaldan o se identifican con MORENA y sus líderes. Su argumento principal, es que si acaso uno de los que se mencionan como precandidatos al gobierno del estado es conocido y capaz de llegar.

“Es hasta ahora que andan movidos en las redes sociales y en los medios. “El único que se salva es el abogado Juan Ramiro Robledo” de los otros, ni sus nombres ni sus trayectorias son conocidas salvo por sus escándalos difundidos en las redes sociales que han llegado puntualmente a todo este gran segmento extendido en las cuatro zonas de la entidad potosina”.

A Leonel Serrato no lo bajan de misógino o agresor de mujeres, y este a su vez, – es decir, – Leonel, no baja a Adrián Esper de payaso, a Toño Lorca de fifi; y a Juan Ramiro de viejillo. A Primo Dothe, el Notario ya lo regreso a la Cámara de Senadores para que se siente, se calle y levante la mano. Con todo y eso, el sondeo de opinión ya comenzó y quien puntea en preferencias entre los morenistas es Robledo Ruiz, que desde hoy jueves mostro un crecimiento inédito, a pesar y muy a pesar de algunos.

A la pregunta expresa sobre si conocían o habían oído hablar de Ricardo El Pollo Gallardo, sus respuestas fueron: “Pues parece que es el único que trabaja entre la gente”, “La propuesta de este joven tiene más identidad con la 4T”, “Los otros han dicho muchas cosas entre las élites o entre pseudointelectuales, pero son más de lo mismo, pura palabrería y demagogia”.

Por otro lado, potosinos bien enterados de la situación política y que fueron entrevistados por este medio, dijeron que, “cuando MORENA decidió romper la Coalición con el Partido Verde fue un acto suicida, pues sin esa alianza, y ahora con el desprendimiento del Partido del Trabajo PT, que prefirió unirse al PVEM, a los de MORENA ya se le hizo bolas el engrudo y no tendrán los perfiles que se necesitan no solo para ganar la gubernatura, las diputaciones locales y las principales presidencias municipales, sino para cuando menos conservar la mayoría en la Cámara de Diputados.

A la interrogante final de por cual partido votarían, los entrevistados “manifestaron convencidos que en esta ocasión su voto será por la persona y no por los partidos.” Esta aproximación en medio del escenario preelectoral y guerra interna entre los partidos, nos aporta una idea hacia donde la gente en edad de votar inclinará su decisión en junio del próximo año, ya se verá.

