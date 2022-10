Cumplió su ilusión de ser abogado; alcohol y drogas lo mataron.

CAMINANTE

Toño Martínez

( Los nombres fueron modificados por respeto a su familia)

Desde niño, Octavio -Tavo- quiso ser licenciado, era su sueño surgido de nadie sabia dónde porque en su humilde familia no había profesionistas ni tampoco en su entorno que le inspiraran la vocación.

Pero el quería ser Licenciado y sus padres lo escuchaban en silencio cuando les comentaba, por no tener respuestas. Estaban más preocupados por conseguir como atender a sus tres hijos todos pequeños que debian alimentar y vestir.La pobreza dolía pues había días en que comían una sola vez, o dos dependiendo lo que el jefe de la familia pudiera conseguir como jornalero.

En medio de ese ambiente de privaciones Tavo estudio la primaria y secundaria con notas sobresalientes que le merecían felicitaciones de sus maestros.Uno de ellos, el profe Javier fortaleció su vocación y al regalarle un libro sobre la Teoría del Derecho que el jovencito leía avidanente.

Para el docente tal vez la vocación de Tavo se debía al observar las injusticias que ocurrían en su comarca, como despojo de tierras a campesinos, encarcacelamientode personas por robarse una gallina o un elote de una milpa.

Una mañana Tavo decidió irse de su pueblo en Tamaulipas y con sus escasas pertenencias pidió a un camionero que acarreaba sorgo hasta Ciudad Valles lo llevara porque quería estudiar.

Estaba decidido a ser abogado.

Se empleo en los mas diversos trabajos y se quedaba en la casa de Cástula, una tía lejana que le prestó un tejado donde dormir.

Trabajo duro y logro reunir dinero para ingresar a una preparatoria nocturna en cuya biblioteca devoraba tecnicamente libros sobre derecho romano y leyes constitucionales.

Busco empleo como afanador y mandadero en un despacho de abogados y se fue relacionando con el mundo de la justicia.

Para llevar a cabo su carrera universitaria viajaba los fines de semana a un plantel ubicado en Axtla de Terrazas;tras titularse, comenzo a ejercer la abogacía y rápidamente fue ganando buena imagen por el dominio de las diversas ramas del derecho penal, civil, mercantil, laboral por su capacidad y ética.

Vinieron los ingresos para Tavo las amistades y invitaciones a fiestas de fin de semana donde por lo general bebían alcohol a raudales.Sus ingresos le permitieron comprar un automóvil de segunda mano pero lujoso. También enviaba dinero a su familia,era un tipo agradable, con personalidad, de buena conversación sobre diversos temas y estaba en la cúspide de la popularidad.

Poco a poco sin embargo el mundo de la vida disipada lo atrapó y se volvió asiduo de antros dónde conoció a mujeres que lo asediaban por dinero y por su personalidad de triunfador. Fue perdiendo el control en el consumo de alcohol y de ahí, influido por el ambiente paso a consumir marihuana, cocaína y otras drogas más potentes.

Hubo ocasiones en las que se encerraba hasta con tres mujeres en moteles por varios días dónde el desenfreno era total. Vivía en la promiscuidad y

comenzo a abandonar sus servicios, perdía clientes y enfrento demandas por incumplimiento de servicios.

Un día Tavo amaneció tirado en la puerta del departamento que rentaba totalmente intoxicado por la droga y varios amigos lo internaron en un anexo de rehabilitación y avisaron a su madre quien lo fue a visitar y lloro de dolor y tristeza al mirar su imagen deplorable.

Tres meses después Tavo fue dado de alta y el despacho volvió a abrirle las puertas para apoyar su regeneración.

Sin embargo un mes después llegó a su oficina hablando incoherencias y con los ojos enrojecidos;había vuelto a consumir droga pero está vez de la mas letal, piedra o cristal y su estado de salud era crítico.

Sus amigos lo llevaron nuevamente al anexo, dónde les indicaron que lo adecuado era trasladarlo a un hospital porque estaba muy enfermo.

Lo sometieron a terapia intensiva para controlar la intoxicación por alcohol y droga y sufría terriblemente gritando que necesitaba droga. Para agravar las cosas estudios clínicos arrojaron que padecía cirrosis, tenía afectado un pulmón y sus plaquetas estaban en un nivel muy bajo.Pero no era todo pues le fue detectado Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida ( SIDA).

Tavo estaba en estado muy mal. Su madre permanecia día y noche a su lado a veces sin comer.

Finalmente Tavo no resistió y falleció.Su madre pidió apoyos entre sus amigos para trasladar el cuerpo hasta su pueblo, allá donde Tavo soño con ser abogado.

Tenía apenas 35 años de edad pero el vicio y adicciones truncaron una vida prometedora.

