AMLO felicita al América y al Cruz Azul por la final del Clausura 2024

“A los dos clubes los felicito, sobre todo felicito a los jugadores porque se aplican, desde luego a los técnicos, que hacen su trabajo y a la afición”, dijo.

El mandatario mexicano tuvo palabras especiales para el club cementero, de quien apuntó que la Cuarta Transformación el quitó el maleficio de no obtener el titulo de la Liga MX.

“El Cruz Azul un buen equipo, no me siento mal porque nosotros fuimos los que le quitamos el maleficio, en este Gobierno fueron campeones y ya llevaban tiempo. Ya dos , ya era mucho”, dijo.

López Obrador detalló que estuvo pendiente de la final del futbol mexicano y habló sobre la pasión de su hijo Jesús por el América.

“Pues ya se imaginan. Nosotros tenemos una pluralidad en la casa, como todas las familias, también eso debe de celebrarse. Jesús desde niño le fue al América y en la casa no, no, somos Pumas, pero con mucho respeto a Jesús y pensamos como sucede en la política que hay males que se quitan con el tiempo, pero pues no, nos equivocamos (risas). Estaba muy contento con el resultado”.

Las Águilas del América vencieron en la previa por 1-0 al Cruz Azul, con un polémico penalti de Henry Martín para ganar el título del Clausura 2024 del futbol mexicano, su decimoquinto título de liga y el segundo consecutivo.

En el estadio Azteca, los cementeros dejaron ir cuatro oportunidades claras de gol, tres de ellas detenidas por el guardameta Luis Ángel Malagón, para confirmar el triunfo de los azulcremas. En el minuto 78, Martín anotó un penalti revisado durante siete minutos por los oficiales y decidió el campeonato.

Con información de López-Dóriga Digital