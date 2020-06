Empleos temporales del Ayuntamiento sigue sin pagar completo a sus trabajadores

-A pesar de que haber cumplido con sus jornadas, siguen a la espera de sus pagos

Beneficiario del programa del Ayuntamiento de San Luis Potosí denominado “Tenemos trabajo, empleo temporal”, denunció siguen sin pagarle de forma íntegra su salario, a pesar de que ya concluyó con las 3 jornadas pactadas.

“Yo trabajé la última semana de abril, la segunda semana de mayo, y la última semana de mayo, ahí ya cubrían mis 3 semanas de apoyo, sin embargo, cuando termino la de abril, tardan en hablarme y no me depositan dinero, yo ante esta situación, me dicen que están retrasados con el pago, pero que a más tardar el viernes iba a salir, y yo dije, ok, no hay ningún problema”.

El afectado explicó que se llegó el viernes y no llegó nada, “para entonces me hablaron para la segunda jornada, cuando fui a la segunda jornada, insisto, porque me sigue faltando el primer pago, termino la segunda jornada, entonces ya tenía dos sin pagar, me pareció algo extraño”.

La necesidad lo hizo esperar y seguir con el trabajo, que tenía encomendado en él área de limpieza, cuyo pago semanal sería de mil 500 pesos.

“Cuando termina la segunda jornada, inmediatamente me hablan para empezar la tercera, y pues yo accedo porque uno necesita el dinero, y en la tercera jornada me encuentro a un compañero de la primera, le comento la situación de que sí ya le habían pagado y me dice ‘no, no me han pagado’, solamente a otros dos que también coincidimos ahí ya les habían pagado”.

Entre vuelta y vuelta a la Unidad Administrativa Municipal por fin le hicieron uno de los 3 depósitos que ya le debían.

“Me dice que el primer pago iba a llegar el viernes pasado, cosa que ya sucedió, y que los otros dos, el de mayo, iba a llegar la segunda semana de junio, y que el tercero todavía no sabían cuándo”.

Recalcó la impotencia, ya que durante la contingencia el panorama fue gris.

“Aquí lo interesante no es que uno está vuelta y vuelta pidiendo lo que ya se trabajó, y pues, ellos se dan su tiempo y no sé qué relajo traigan allá en su trabajo, se dan su tiempo, cuando uno hace este trabajo no por diversión, sino porque realmente se necesita el dinero”.

Consideró que solo se aprovecharon de la necesidad que generó la contingencia para colgarse una medalla falsa de ayuda.

“Es bien fácil para ellos estar reclutando gente, y te vas a ciertas zonas y a cierto lugar y al momento del pago resulta que no, que ellos van retardados, no sé qué burocracia esté ahí influyendo que está detenido todo esto, y lo que da más coraje de todo esto es que el señor esté, el señor Nava, este, pone en sus redes sociales que está ayudando a la ciudadanía, realmente nos está haciendo asoleándose de a gratis, porque no nos está dando lo merecido”.

Además, sentenció que no es el único afectado ya que “los que yo tengo uso de conciencia somos casi unas 200 personas que estamos así, en esa situación”.

Me gusta: Me gusta Cargando...