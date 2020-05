Dueños de gimnasios se manifiestan en Plaza de Armas

-Exigen la reapertura de sus centros de trabajo

Con mega clase, trabajadores de gimnasios y centros de bienestar física se sumaron a la serie de manifestaciones en la capital potosina, en donde exigen la reapertura de sus centros de trabajo.

Explicaron qué hay cerca 250 gimnasios cerrados en San Luis Potosí, pero aclararon que solo en capital, por lo que decenas más podrían estar en la misma situación.

Susana Rodríguez representante de la Asociación de Fisicoculturismo y Acondicionamiento Físico explicó que desde el 23 de marzo recibieron la orden de cerrar, debido a la contingencia sanitaria por Covid 19.

Tras casi dos meses sin laborar, debido al cierre de estos negocios se han quedado sin recursos para subsistir, además de que no hay apoyos para este rubro.

“Entendernos por lo que se esta viviendo, pero no podemos seguir así, pedimos una mesa de trabajo que nos den una solución, quizá trabajar con grupos reducidos, gel antibacterial y las máximas medidas de higiene pero lo que no se puede es seguir así”.

Lamentaron que los funcionarios públicos siguen campantes ya que su sueldo sigue constante y completo.

“Los funcionario siguen recibiendo su salario íntegro, que les preocupa siempre van a tener su dinero, uno no puede tener esos lujos, no, no tiene para comer, ¿qué les decimos a nuestras familias? si nos mantiene cerrados”

Enfatizo que “tenemos más de mil maestros afectados, pedimos el apoyo para reanudar actividades el primero de junio”.

