“Apertura, dialogo y no cerrazón, pero no puedes estar legislando a través de presiones”

El Congreso del Estado ha dado muestras de apertura y diálogo para atender todas las propuestas y escuchar las voces de la ciudadanía sobre diversos temas para legislar con responsabilidad, aseguró el diputado Martín Juárez Córdova, Presidente de la Directiva.

Sobre las pintas que un grupo de manifestantes realizaron en el edificio Presidente Juárez, en Vallejo 200, indicó que el Poder Legislativo está atendiendo las iniciativas sobre el tema de la interrupción legal del embarazo, en condiciones de apertura y diálogo con la sociedad.

Para muestra de ello, expuso el legislador, recientemente se llevó a cabo un Foro en relación a este tema, donde participaron diversos ponentes desde el punto de vista legal, de derechos humanos y de salud, que abonan a la información para que los legisladores analicen este tema con puntualidad.

“Apertura, dialogo y no cerrazón, pero insistió no puedes estar legislando a través de presiones, porque la argumentación no ha sido suficiente como para que todas las voces estén en ese sentido, entonces hay que valorarlo es un esquema natural de evolución que debemos ir entendiendo”.

Pidió que como en éste, no es conveniente tomar posturas radicales, “el tema no es ese, el tema es la apertura, el tema es revisar y no generar distractores”.

“Los foros de expresión han estado, los responsables de la comisiones ahí han estado y entonces quiero señalarlo, y nosotros hemos tenido la apertura para abrir y escuchar; obviamente eso es un parlamento, son diferentes posiciones, no es una situación unilateral no se trata que la posición de uno domine sobre otro, esto es parte del sistema que vivimos y son de las nuevas dinámicas que estamos viviendo y estamos teniendo, pero hay marcos también de tolerancia”.

Consideró que no era necesario realizar pintas en el edificio, ya que se trata de un monumento histórico, y la manifestación pudo haberse realizado por medio de mantas o cartulinas, “pero simple y sencillamente tenemos que hacer las reparaciones como lo marca los cánones de la arquitectura y que marca el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), habremos de atender esta parte”.

