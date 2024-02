– “Las mujeres son dignas representantes del desarrollo de las ciencias”: Dra. Patricia Julio Miranda

“Ya no hay duda acerca del rol que jugamos las mujeres en la ciencia, sin duda las mujeres en todos los ámbitos son dignas representantes del desarrollo de las ciencias que han intervenido directa o indirectamente en las problemáticas más diversas y más actuales”. Así lo expresó la doctora Patricia Julio Miranda, investigadora de la UASLP.

Profesora e investigadora de la Licenciatura en Arqueología que se imparte en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP, así como también profesora del Posgrado en Ciencias Ambientales; realiza una investigación que se basa en la temática de “Desastres” y los diferentes tópicos en esta área.

La doctora Patricia Julio detalló que actualmente se encuentra trabajando de manera conjunta con estudiantes de Posgrados, el tema de “Resiliencia a nivel comunitario”, y que tiene que ver cómo las comunidades viven los riesgos bajo los cuales se encuentran, así como las decisiones que toman a partir de la percepción del riesgo para poder afrontarlos.

Sobre este proyecto explicó que se encuentran trabajando en Ciudad Azteca, colonia ubicada en CDMX, la cual es reconocida por sus inundaciones frecuentes, “ahí estamos trabajando la resiliencia comunitaria, específicamente la inundación. En lo particular tengo trabajando alrededor de diez años en la parte de los desastres”.

Indicó que a su llegada a la UASLP, el área de desastres no se estaba trabajando, “por lo que pensé que era un tema pertinente, no solo para el Estado, sino para el país, por lo que ya tengo casi una década trabajando el tema. He tratado de enfocarme en San Luis Potosí, pero cuando ha habido oportunidad, trabajo fuera del Estado”.

Y agregó: “En San Luis he trabajado mucho la subsidencia, que es el hundimiento progresivo de un terreno, como consecuencia de minería o colapso de cavidades subterráneas, gracias a un mapa realizado por el Instituto de Geología donde revisamos todos los lugares que ellos señalaban que había subsidencia y nuestro trabajo fue evaluar el impacto estructural y en el ámbito familiar”.

Destacó también que el estudio de los desastres es un campo multidisciplinario que da la oportunidad de trabajar con otras áreas para poder entender la complejidad que ocurre cuando se presenta, “el por qué se presentan los desastres es una pregunta que parecería fácil, pero su respuesta suele ser muy confusa”.

La doctora Patricia Julio Miranda cuenta con una antigüedad de 18 años dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, “con una gran experiencia docente y laboral”.

