EL MIEDO: INSTRUMENTO DE CONTROL

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

“En San Luis Potosí el miedo se ha utilizado como instrumento de control político, pero con un panismo unido y sin temores, se podrá hacer frente a toda adversidad y ganar el proceso electoral del 2027. Para lograrlo, es preciso abandonar temores, salir a la calle, tocar puertas y conquistar el corazón de los potosinos. El futuro del mañana se construye hoy”.

“No deseamos ni queremos que nuestros hijos y nietos vivan con temor. Allá afuera existen problemas de inseguridad, es cierto, pero son más los embates políticos y otras problemáticas a las que no debemos tener miedo.” En estos términos se pronunció el discurso y se perfilaron las entrevistas del Alcalde Enrique Galindo Ceballos y de la Senadora Verónica Rodríguez durante un encuentro albiazul en la capital potosina.

Con estas palabras y con la seguridad de que pronto se convertirán en candidatos a la gubernatura del estado y a la presidencia municipal capitalina, tanto Galindo Ceballos como Vero Rodríguez inician una campaña que se tornará altamente competitiva para enfrentar a los candidatos de MORENA y del PVEM, ya lo de la plataforma de medición será otra cosa.

Evidentemente que Galindo y Vero jalarán buenos votos ciudadanos que comulgan con el PAN y con el PRI. Sin embargo, esta fórmula parece que tendrá la capacidad de captar la voluntad de una ciudadanía lastimada y cansada del hartazgo social, incluyendo los escándalos morenistas.

Ya en otra ocasión, mencionamos que Enrique Galindo y Vero son los únicos que puede ganarle al Verde y a MORENA y justo por ello se han convertido en los enemigos a vencer por sus adversarios. La guerra sucia en contra de ellos y de sus cuadros cercanos arreciará, ya lo verán.

Ambos son entrones, con un discurso fresco y combativo, pero sobre todo sin el temor a enfrentar a sus opositores. Entre el panismo y una buena parte del priismo y “morenismo”, estos precandidatos representan una verdadera esperanza y la opción del cambio.

Fácil no la tienen porque habrán de enfrentar una elección de estado, aún así, sus posibilidades de triunfo son reales.

Desde luego que no se descarta la inclusión de Marcelo Santos Anaya, del diputado Rubén Guajardo que bien podría obtener una diputación federal o a David Azuara Zúñiga que nada le impediría convertirse en el líder de la fracción parlamentaria del PAN local.

Sobre la continuidad del proyecto Verde, existen dudas y serios cuestionamientos que solo el tiempo se encargara de afirmar o negar y será hasta entonces cuando se determinará si en efecto el intento transexenal de José Ricardo Gallardo Cardona representa un peligro para la transparencia, para el uso discrecional del recurso público, para la utilización facciosa de las instituciones o el ánimo de instaurar un cacicazgo en San Luis Potosí.

De los cambios y de la herencia maldita ni hablar, ahí están, cómodos y premiados, al final del día esa es la tendencia, es ese contexto y en otros.

De que San Luis Potosí ha cambiado, eso nadie podrá negarlo. Las obras existen y su transformación ha sido gradual y constante en todo el territorio del San Luis sin límites.

Creo que ese ritmo y ese dinamismo no se lo pueden regatear al Pollo, desafortunadamente los problemas están en otro lado y es poca o nula la voluntad de resolverlos. Su gobierno prefiere jugar a las guerritas y cacarear el gasto inútil en lugar de crear sinergias que resuelvan las cosas….. Hasta pronto