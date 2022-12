Protección Civil de Soledad resguardó una víbora encontrada en un domicilio de la colonia La Lomita

• Los habitantes de un domicilio ubicado en la calle Daniela de la colonia mencionada, encontraron en el interior de su casa a la serpiente.

Soledad de Graciano Sánchez, SLP, 1 de diciembre 2022.- Protección Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, acudió a la colonia La Lomita, en donde una víbora tipo alicante, fue localizada al interior de un domicilio, hecho que alertó a sus habitantes, quienes reportaron el hecho de manera inmediata.

Personal de Protección Civil de Soledad, atendió el reporte realizado por una familia, que vive en la calle Daniela en la colonia mencionada, por lo que se presentaron de manera inmediata, en el lugar localizaron una víbora tipo alicante de aproximadamente un metro de largo.

Enseguida, se llevaron a cabo las acciones pertinentes para el resguardo del animal, que posteriormente fue puesto en libertad, en un lugar donde no cause daños a la ciudadanía, mientras que la familia que encontró a la víbora, no presentaron lesiones ni daños.

