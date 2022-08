Inicia obra de reconstrucción de todas las vialidades en Villas de San Francisco  

Serán más de diez arterias viales las que serán reconstruidas en su totalidad.

Soledad de Graciano Sánchez; SLP.- La alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, acompañada del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona dio arranque a las obras de reconstrucción de todas las vialidades del fraccionamiento Villas de San Francisco, en lo cual se invertirán doce millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Municipal.

La reconstrucción de vialidades favorecerá a todos los habitante del sector; algunas de las calles que serán intervenidas son: Del Valle; San Tomas; San Julián; San Andrés; San Leonardo; San David; Ferrocarrilera; San Fernando; San Daniel; San Rolando, entre otras.

Esta obra pone fin al deterioro de las vialidades, permitirá una circulación más fluida por la zona, sin riesgo para los conductores de unidades motoras.

Durante su intervención la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes señaló que, “con este anuncio no solo se da paso a la modernidad de nuestras vialidades si no también, decimos basta a las calles maltratadas que diariamente nos hacían correr riesgos innecesarios a quienes transitamos por esta zona. Gracias Señor Gobernador, sin su empuje esto no hubiera sido posible, fueron años de olvido provocados por administraciones a las que nuestra necesidad le era indiferente”, señaló.

Agregó que, este anuncio permitirá cambiar el rostro de más de diez calles que estaban desechas por el avance de los años “con esta rehabilitación haremos un gran cambio y fomentaremos la movilidad y la conectividad con otras colonias”, señaló.

Por su parte el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, reconoció el ímpetu y el arduo trabajo que ha caracterizado a la jefa de gobierno soledense, Leonor Noyola Cervantes quien de la mano del Gobierno del Estado lleva a Soledad de Graciano Sánchez a la modernidad.

“Hoy venimos a pavimentar todas las calles de Villa de San Francisco, las vamos a acabar todas, así como empezamos en Hogares Populares Pavón, en màs de 30 calles, así va a quedar Villas de San Francisco en donde quedará todo nuevo y terminando nos vamos al Quinto Plano para que quede todo nuevo”, señaló.

El jefe del ejecutivo adelantó que vienen obras de impacto para el municipio como lo son la construcción de puentes en la zona oriente en Quintas de la Hacienda y Villas de Cactus, así como la construcción de colectores pluviales en la zona oriente y las obras para acabar el Rio Santiago y llevarlo a Palma de la Cruz.

En el evento se contó también con la presencia de Dolores Eliza García Román, diputada local; José Luis Fernández Martínez, diputado local; Juan Manuel Navarro Muñiz, diputado federal; María del Pilar Cardona Reyna, presidenta del Sistema Municipal DIF; así como con la presencia de Estefanía Flores Saldierna, delegada de SEDEORE del distrito numero 5; Carolina Santana Hernández, beneficiaria de la obra; María Dolores Robles Chairez , directora de evaluación y planeación de SEDESORE y otras importantes autoridades.

