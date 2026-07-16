CON FIRMEZA Y CERCANÍA, ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO IMPULSA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SOLEDAD

– Destaca la construcción de aulas, sanitarios, techados y nuevos planteles, además de apoyos permanentes a escuelas, que consolidaron un ciclo de resultados en beneficio de miles de estudiantes.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, consolidó durante el ciclo escolar 2025-2026 una de las etapas de mayor fortalecimiento a la infraestructura educativa del municipio, mediante gestiones coordinadas con el Gobierno del Estado y acciones permanentes del Ayuntamiento para mejorar las condiciones de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, lo que permitió acercar obras y servicios que hoy representan espacios más seguros, dignos y funcionales para la comunidad estudiantil.

Entre los logros más relevantes destaca la gestión para la construcción de un edificio de dos niveles con seis nuevas aulas didácticas en la Escuela Primaria “Francisco Murguía”, una de las obras educativas más importantes del ciclo escolar; a ello se suma la entrega del techado en la Escuela “José María Morelos y Pavón”, la transformación integral de la Primaria “José María Pino Suárez”, en la localidad San José del Barro, con dos aulas, nuevos sanitarios, rehabilitación de la cancha, impermeabilización, reforzamiento de la barda perimetral, pintura y mejoras en el acceso, acciones que contribuyeron a que el plantel dejara de operar como escuela multigrado y avanzara a una organización completa.

También sobresale la construcción desde cero de la Secundaria General “Valle de la Palma”, equipada con aulas, dirección, sanitarios, plaza cívica, cancha deportiva, y barda perimetral; así como la modernización de la Preparatoria “Tomás Miranda Leura”, en Fracción Rivera, donde se edificaron cuatro aulas nuevas, una explanada para actividades académicas y cívicas, se rehabilitaron dos salones, se renovaron los módulos sanitarios y se construyó el bardeado perimetral, fortaleciendo la cobertura educativa en beneficio de cientos de estudiantes.

«Invertir en las escuelas es invertir en el presente y el futuro de Soledad, seguiremos gestionando más infraestructura, más aulas y mejores espacios para que nuestras niñas, niños y jóvenes estudien en condiciones dignas, porque nuestro compromiso es que el próximo ciclo escolar 2026-2027, continúe con más obras y más resultados para las familias soledenses», afirmó el Alcalde Juan Manuel Navarro.

A la par de estas obras, el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Educación y Acción Cívica, mantuvo un trabajo permanente de atención a los planteles con apoyo mediante el suministro programado de 17 pipas de agua por semana para alrededor de 42 instituciones, recolección de basura en 35 escuelas, limpieza de alcantarillas con equipo vactor en entre 8 y 13 planteles durante la temporada de lluvias, acciones de poda, atención de alumbrado y pláticas dirigidas a estudiantes de diferentes planteles para responder a las necesidades de directivos, docentes y madres y padres de familia.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirmó su cercanía con la comunidad educativa y adelantó que el fortalecimiento de la infraestructura escolar continuará como una prioridad durante el próximo ciclo escolar, escuchando y atendiendo las necesidades de las familias para que el cambio que transforma siga llegando a cada escuela de Soledad.