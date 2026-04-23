ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO ENTREGA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SAN JOSÉ DEL BARRO

* Con una inversión cercana a los 6 millones de pesos, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz entregó la ampliación y rehabilitación de la primaria «José María Pino Suárez», que ahora opera como escuela de organización completa en beneficio de más de 130 estudiantes.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, inauguró este jueves, la obra de ampliación de la Escuela Primaria “José María Pino Suárez” en la localidad de San José del Barro, donde se invirtieron casi 6 millones de pesos de recurso estatal, en coordinación con el Gobierno del Estado, para consolidar un espacio educativo que hoy marca un antes y un después para 130 alumnas y alumnos que pasan de un esquema multigrado a una escuela de organización completa, con más docentes, mejor infraestructura y condiciones dignas para el aprendizaje diario de niños y niñas.

La obra incluyó la construcción de dos aulas didácticas con módulos sanitarios, acceso principal, rehabilitación de cancha de usos múltiples, impermeabilización, reforzamiento de la barda perimetral, acciones complementarias y pintura general, lo que permitió transformar por completo la imagen del plantel y con el respaldo del Gobierno Estatal, a través de la Secretaria de Educación de Gobierno de Estado (SEGE), se fortaleció además la plantilla docente, lo que permitió que este centro educativo dejara de ser multigrado para convertirse en una escuela de organización completa, acorde al crecimiento habitacional y educativo de la zona.

Durante su intervención, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz destacó la transformación integral del plantel y el impacto social de estas obras al señalar que “esta escuela cambió completamente su rostro con esta obra, así es como estamos gobernando, sin distinciones, con obras de calidad para todas las escuelas, agradecemos el apoyo del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, porque hoy no solo entregamos aulas, también se fortalece la educación con más maestros; San José del Barro está creciendo y esto va a generar más demanda escolar, por eso estamos preparados para seguir respondiendo con más infraestructura y obras que mejoren la calidad de vida de las familias”.

Alumnos, maestros y padres de familia celebraron las mejoras con gran alegría; el alumno de cuarto grado, Diego Andrés Rodríguez Flores expresó que “ahora contamos con espacios más dignos, seguros y adecuados donde podemos estudiar con mayor entusiasmo; estas acciones mejoran nuestro presente y nuestro futuro, y sabemos que detrás de esto hay compromiso de las autoridades por nuestra educación”.

Por su parte, la directora del plantel, Mayra Araceli Rodríguez Roque reconoció que “después de muchos años, hoy vemos hechos concretos, aulas, sanitarios, equipamiento y una escuela que deja atrás el multigrado para convertirse en una institución completa, lo que fortalece el aprendizaje de nuestras niñas y niños”.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado para consolidar espacios educativos dignos, cercanos a la niñez y a las familias, impulsando el desarrollo de comunidades como San José del Barro; la Administración Municipal subraya que escuchar y atender las necesidades de la población es la base para seguir construyendo un municipio con oportunidades, bienestar y futuro para todas y todos.