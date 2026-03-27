UNA REALIDAD PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FAMILIAS DE LA CABECERA DE SOLEDAD: JUAN MANUEL NAVARRO

– El Alcalde constató un caudal de 40 litros de agua por segundo del pozo profundo en el fraccionamiento Buenaventura, que pronto beneficiará a más de 50 mil habitantes de 10 colonias del primer cuadro.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, supervisó los avances que registra la perforación del pozo de agua profundo en el fraccionamiento Buenaventura en la Cabecera municipal, una obra en materia hidráulica que impulsa su administración para garantizar el servicio de agua potable a las familias de la zona centro, que por años han sufrido la falta del líquido. En el lugar, se constató la culminación del pozo y la capacidad del caudal de 40 litros por segundo.

El Alcalde destacó que su gobierno avanza en las acciones propias para atender la histórica falta de agua en las viviendas, tomando decisiones clave encaminadas a la separación formal del organismo INTERAPAS, para crear un sistema municipal de administración de agua, como uno de los mayores compromisos con las y los soledenses.

Especificó que este pozo de agua alcanzó una perforación de 700 metros, y que su operación beneficiará a más de 50 mil habitantes de 10 colonias que integran la zona centro, que por casi 30 años han padecido el desabastecimiento de agua por medio de la red. “Es parte del trabajo de Soledad por brindar este servicio vital a nuestras familias, es parte de la cultura del agua que este Gobierno impulsa y es parte de la cercanía que hoy mantenemos y reforzamos cada día”, dijo.

Acompañado del titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, agregó que la primera etapa de este pozo ha quedado culminada, ahora, los trabajos consistirán en el equipamiento del pozo para su correcto funcionamiento, así como las labores de conexión a la red hidráulica principal, para que muy pronto el agua llegue a todas las viviendas de estas 10 colonias que, hasta el día de hoy, no gozan de este vital recurso natural.

Navarro Muñiz manifestó que su Gobierno cumple y hace realidad este nuevo paso hacia el abastecimiento de agua potable, por lo que es una satisfacción responderle a las y los soledenses con resultados y hechos reales, recordando que el agua es un derecho humano que debe asegurarse a todas las personas.