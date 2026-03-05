PREVENCIÓN DEL DELITO EN ESCUELAS DE SOLEDAD CON FERIAS DE SEGURIDAD

– Guardia Civil Municipal acerca pláticas preventivas a estudiantes de la colonia La Virgen.

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y acercar herramientas de protección a niñas, niños y docentes, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Guardia Civil Municipal, llevó a cabo pláticas informativas a la primaria «Jesús Ramón Álvarez» de la colonia La Virgen, como parte de las Ferias de Seguridad que impulsa la administración municipal, en el marco de la estrategia preventiva que promueve el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, orientada a mantener entornos escolares seguros y fortalecer la confianza entre ciudadanía y corporaciones de seguridad.

Durante la jornada, elementos de la corporación compartieron con el alumnado y personal docente recomendaciones para la prevención de riesgos, el autocuidado, el respeto a la legalidad y la importancia de reportar situaciones que puedan poner en peligro su integridad, a través de dinámicas y charlas didácticas, se fomentó en las y los estudiantes una mayor conciencia sobre la seguridad personal y comunitaria.

Las Ferias de Seguridad forman parte de un esquema de proximidad social que impulsa el Ayuntamiento, mediante el cual, cada semana, la Guardia Civil Municipal visita instituciones educativas y colonias para promover valores, orientar a la población y prevenir conductas que puedan derivar en situaciones de riesgo, fortaleciendo así la construcción de comunidades más seguras y participativas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana con la ciudadanía, privilegiando la prevención, la educación y la participación social como pilares para garantizar la tranquilidad de las familias soledenses.