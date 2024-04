Jóvenes, los grandes pilares de Sab Luis Potosí: Sonia Mendoza

Liderazgos de otros partidos y de la sociedad civil se han acercado para sumarse a este gran proyecto. «Saben que Sonia Mendoza es una persona que escucha, cumple compromisos, honra la palabra y desea lo mejor para nuestro municipio»

“Los jóvenes son la fortaleza de este proyecto rumbo a la alcaldía para recuperar la ciudad. Son uno de sus grandes pilares y, como compromiso, puedo asegurar a los jóvenes potosinos que desarrollaremos proyectos y programas afines que impulsen su espíritu emprendedor», dijo la candidata de la coalición «Juntos Seguimos Haciendo Historia por San Luis» Sonia Mendoza Díaz durante una entrevista y destacó que «En esta campaña no hay filias ni fobias».

Sonia Mendoza señaló que la ciudad se encuentra abandonada, “en crisis, con problemas como la falta de movilidad, agua potable y la inseguridad, problemas que en esta administración se convirtieron en ‘oportunidades de negocio’, pero carentes de soluciones de fondo», dijo.

Destacó que las colonias de la periferia se encuentran en total abandono, sin respuesta a sus necesidades y demandas, por lo que buscará acercar mayores servicios y beneficios a quienes los necesitan. La candidata fue enfática al señalar que su campaña para la alcaldía será de alto nivel, dado que forma parte de una coalición fuerte e inclusiva que busca el bienestar de San Luis.

Resaltó que ha sido gratamente recibida, ya que muchos liderazgos de otros partidos y de la sociedad civil se han acercado para sumarse a este gran proyecto. «Saben que Sonia Mendoza es una persona que escucha, cumple compromisos, honra la palabra y desea lo mejor para nuestro municipio».

«Estoy lista para reencontrarme con los potosinos, conversar con ellos, pero lo más importante, encontrar soluciones a sus necesidades y demandas».

Asimismo, dijo que «el estado potosino hoy tiene rumbo y liderazgo, la ciudad de San Luis Potosí no puede quedar en el rezago ni el abandono. Requerimos soluciones de fondo, no promesas hechas y obtenidas a medias».

La candidata realizó un recorrido en las colonias Simón Díaz, Satélite, Colorines, San Alberto y Las Terceras, donde tuvo la oportunidad de saludar y conversar con cientos de potosinos.

Para finalizar, Sonia Mendoza refrendó su compromiso de trabajar por la ciudad y su desarrollo.

