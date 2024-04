Es momento de darle a los potosinos soluciones y no promesas incumplidas: Sonia Mendoza

En reunión con la Alianza Empresarial la candidata dijo que tres años es un mucho tiempo como para no realizar obras o acciones urgentes para la ciudad

“La ciudad de San Luis Potosí debe ser un modelo a seguir en cuanto al crecimiento y desarrollo industrial y económico a nivel nacional” dijo Sonia Mendoza Díaz, candidata de la coalición “Seguimos Haciendo Historia por San Luis” en una reunión con miembros de la Alianza Empresarial donde destacó que el gobernador Ricardo Gallardo ha generado un círculo virtuoso en la economía potosina que no podemos dejar pasar ni desaprovechar.

Mendoza Díaz afirmó que no podemos pensar en desarrollo si no somos capaces de resolver problemas básicos como la movilidad y el suministro de agua potable. Ante el grupo de industriales, enfatizó: “Mi compromiso es con San Luis Potosí. Vamos a proporcionar certeza y generar proyectos que se conviertan en una realidad, con el apoyo del estado y la federación”.

La candidata de la coalición “Seguimos Haciendo Historia por San Luis” destacó que en la actualidad se requieren no solo buenas intenciones para la ciudad, sino también una alta capacidad de gestión y visión de futuro para hacer de nuestro municipio la ciudad que todos queremos y anhelamos, “es momento de presentar soluciones y no solo promesas sin cumplir”.

Reafirmó que tres años es un mucho tiempo como para no realizar obras o acciones urgentes para la ciudad y declaró que no podemos permitirnos seguir desperdiciando tiempo. “San Luis necesita el compromiso de todos. Contamos con liderazgo desde el Gobierno del Estado y hoy debemos unir fuerzas. Desde esta mesa hago un llamado a los potosinos para convertirnos en un municipio donde el empleo y la calidad de vida sean una constante, mediante el trabajo conjunto entre la autoridad municipal y los empresarios potosinos. Es el momento de San Luis y necesitamos tomar decisiones que nos permitan destacar a nivel nacional como una ciudad ejemplar”.

Para concluir, Sonia Mendoza expresó que es una mujer de palabra, comprometida y de retos, capaz de aprovechar las crisis y convertirlas en oportunidades. “Por eso les pido su confianza y la oportunidad de ser la alcaldesa de esta importante ciudad”, concluyó.

En la reunión estuvieron presentes los integrantes de la Alianza Empresarial Luis Gerardo Ortuño, Presidente de Coparmex, Francisco Torres, Presidente de Canadevi, Francisco Naif Gallegos, Presidente de AMPI SLP; Juan Manuel Pérez de CMIC, Ivette Larrea de Amexme, Fernando Díaz de León de Canaco y Héctor Navarro de la CIRT.

