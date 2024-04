SE UNE AYUNTAMIENTO DE SLP A CAMPAÑA MUNDIAL “TENGO BAJA VISIÓN” PROMOVIDA EN LA CIUDAD POR EL IPACIDEVI

-Se busca reconocer a personas con esta condición para que sean apoyadas y lograr una Capital más incluyente

-La Comisión Municipal de Grupos Vulnerables se suma a estos esfuerzos del Instituto para Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo”

En sesión de la Comisión de Grupos Vulnerables del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el Instituto para Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo” – IPACIDEVI-, presentó la campaña denominada “Tengo Baja Visión”, para que la sociedad en general reconozca que hay personas con dicha condición y que requieren apoyo, además para lograr una ciudad más incluyente.

Integrantes del IPACIDEVI que impulsan esta campaña que es mundial, detallaron que ahora se pone en marcha en la Capital potosina e implica también el concientizar a la población en general para que se realice una revisión médica por especialistas para que reciban la valoración, el diagnóstico y el tratamiento correspondiente, para de esta manera, determinar si se trata de una patología o ya de una discapacidad.

Mencionaron que se puede considerar que alguien tiene baja visión cuando no puede leer el letrero de un camión del transporte público, algún texto que se localiza en algún muro o pared, o incluso quien no puede leer un documento o un libro. En el caso de quienes ya tienen el diagnóstico, pueden obtener su insignia o pin de “baja visión”, para hacerse visible, independientemente del grado de visión útil que tengan, asimismo sirve para quien desee usarlo como complemento al bastón para indicar que no son ciegas o ciegos totales.

Consideraron importante la alianza con el Ayuntamiento de la Capital para difundir esta campaña, a través de distintos medios, además de que en los próximos días instalarán un módulo en la Unidad Administrativa Municipal, para dar a conocer más características de personas con baja visión y la manera en cómo se les puede apoyar e incluir. Igualmente, también estos módulos estarán en las oficinas del IPACIDEVI, en Reforma 1160 zona centro, y para más información sobre la campaña “Tengo Baja Visión”, se puede solicitar en el teléfono: 4448-121859, y WhatsApp: 4445-349476; o en la escuela del referido Instituto, ubicada en Arteaga 223, Barrio de San Sebastián, cuyo teléfono es: 4448-221900.

Datos de carácter informativo para conocimiento de la ciudadanía por ser de interés público.

