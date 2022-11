Ricardo Gallardo Cardona reafirma apoyo total para la Capital, en el 430 Aniversario de su Fundación

En sesión solemne de Cabildo, como invitado especial, anuncia 400 millones de pesos extraordinarios para la ciudad.

El mandatario estatal confirma que en 2023 se destinarán 2 mil millones de pesos para diversas obras en el Municipio de San Luis Potosí.

En la sesión solemne de Cabildo de San Luis Potosí, como invitado especial, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona ratificó el apoyo total al Gobierno de la Capital que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos, por lo que anunció el destino de 400 millones de pesos como recursos extraordinarios para la ciudad, a fin de que alcance como presupuesto histórico para 2023, casi 4 mil millones de pesos.

Además de ese ofrecimiento, el mandatario estatal se comprometió a invertir 2 mil millones de pesos únicamente en infraestructura urbana, que se destinará principalmente para obras relacionadas con la modernización de arterias viales, alumbrado, drenajes, entre otras.

Luego de calificar a Enrique Galindo como un gran presidente municipal, Gallardo Cardona reconoció igualmente la armonía política que existe entre quienes integran el Cabildo de la Capital potosina y resaltó que el festejo por la Fundación de la ciudad se lleve a cabo con paz social y concordia: “Lo que se vive aquí en San Luis Potosí no se repite en ningún otro estado del país, ya que ponemos ejemplo de cordialidad política y de unión de esfuerzos entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y con el Gobierno Federal, porque tenemos un solo fin: sacar a San Luis del abandono, del desorden y del atolladero”.

El gobernador del estado añadió: “Hoy el escudo de San Luis nos recuerda la historia, la cual no debemos olvidar para no repetir los errores y para reconstruir la historia de personas que no le hicieron bien a nuestro estado y ciudad. También soy un defensor de la autonomía de los Municipios ya que son los que dan la cara a la ciudadanía y quienes atacan los principales problemas son sus presidentes, por eso hoy desde el Gobierno del Estado refrendamos el total apoyo al alcalde de la Capital”.

