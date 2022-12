DIF Municipal invita a la población a donar un juguete para alegrar a niñas y niños que menos tienen  

– El programa “Sí, por una carita feliz”, se solidariza con las comunidades de las áreas delegacional y no delegacional

– “Hacemos un llamado a las y los potosinos para que abran su corazón y en esta temporada tengamos más sonrisas infantiles al donar un pequeño detalle”: Estela Arriaga, Presidenta DIF Municipal

SLP.- Con el único propósito de alegrar a niñas y niños que menos tienen, el Sistema Municipal DIF inició el programa “Sí, por una carita feliz”, para solidarizarse, principalmente con la población infantil que vive en las comunidades de las áreas delegacional y no delegacional y de esta manera, apoyarles en esta temporada.

“Hacemos un llamado a las y los potosinos para que abran su corazón, y en esta época de compartir, tengamos más pequeñas sonrisas con un juguete que no sea bélico, que no use pilas y de preferencia que sea nuevo, puesto que todas y todos sabemos la esperanza y la ilusión que surgen en las y los niños al recibir regalos”, dijo la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez.

Los juguetes del programa “SÍ por una carita feliz”, beneficiarán a más de 2 mil 600 niños y niñas de los siete Centros Educativos y 24 comunidades del área rural, en donde se realizan diversas actividades lúdicas para convivir con los personajes infantiles y navideños que acuden como botargas por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esta semana arrancaron formalmente las posadas que se realizan en beneficio de usuarios y usuarias del Sistema Municipal DIF en las comunidades y Centros Educativos. En estas se incluyen dulces, un juguete, y la presencia de personas disfrazadas de personajes navideños e infantiles.

Estas posadas concluyen a mediados de este mes, sin embargo, los apoyos para las y los niños potosinos que viven en situación de vulnerabilidad, se requieren para brindarles en esta época un detalle, pero igualmente en el transcurso del año porque hay quienes los solicitan, por eso, la Presidenta del DIF Capitalino reiteró la invitación a la población en general para sumarse a esta noble y humanitaria causa.

Los juguetes pueden guardarse en bolsas o envolverse como regalo, sólo se pide poner en el exterior una tarjetita donde diga si es para niño o niña y a partir de qué edad. Se llevan a las instalaciones del sistema Municipal DIF ubicadas en calle Xicoténcatl 1650, con un horario de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde.

